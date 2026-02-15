Se puso en marcha la temporada 2026 del Turismo Carretera en El Calafate. Julián Santero se quedó con el triunfo luego de una gran largada, y le dio el triunfo a BMW M4, marca que hacía su debut en la categoría.

EL mendocino largó en la segunda fila, (puesto 4) en una partida vibrante, aprovechó la pelea entre Moscardini y De Benedictis, para meterse y arrebatar el primer lugar, todo en una primera vuelta donde apareció el primer auto de seguridad por el despiste de Ignacio Fain.

La carrera tuvo otra neutralización en la 6ta cuando Martín Serrano y Tomás Abdala protagonizaron un duro golpe, sumado a la deserción de Jeremías Olmedo. De Benedictis tuvo problema en la caja y abandonó.

La tercera neutralización se dio cuando Joaquín Ochoa se despistó, el relanzamiento tuvo un incidente múltiple que involucró a Agustín Canapino, Christian Ledesma, Andrés Jakos, Jorge Barrio y Emiliano Spataro. Además, Mariano Werner sufrió la rotura del motor.

Por su parte Santero se mantuvo firme en la punta, y se quedó con su segundo triunfo en Calafate, y le dio la primera victoria a BMW, escoltado por Moscardini y Agustín Martínez. Más atrás arribaron Castellano, Tobías Martínez, José Manuel Urcera, Marcos Quijada, Landa, Rossi y Ricardo Risatti.

Con relación a los regionales, José Manuel Urcera hizo una buena actuación, quedando en el puesto 6, sumando en el arranque de la temporada y tras largar 9no. por su parte Juan Cruz Benvenutti terminó 36, luego de un sáabdo complicado, y mostrar mejoras en la serie y final del domingo.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.