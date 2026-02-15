En El Bosque, Gimnasia y Estudiantes empatan 0 a 0 por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de fútbol en una nueva edición del clásico de La Plata que enfrentará a dos equipos con un buen inicio de temporada.

Los primeros 20 minutos del partido tienen a un Estudiantes con mayor protagonismo, que domina la posesión y juega el mayor porcentaje del tiempo en campo rival. Pero de acciones de peligro, nada en ninguno de los dos arcos.

Clásico cerrado y muy disputado en el que ninguno arriesga demasiado y el empate sin goles los califica.

Espectacular recibimiento de los hinchas locales a su equipo, que todavía tiene el recuerdo fresco del pasado 8 de diciembre, cuando se vieron las caras en el mismo escenario por las semifinales de del Torneo Clausura 2025 que quedó en manos de Estudiantes, el último campeón; el Lobo y el Pincha se vuelven a encontrar con algunos condimentos extras como la vuelta de Ignacio Fernández a Gimnasia, la salida de Santiago Ascacibar de Estudiantes. Además, Edwin Cetré fue convocado en el visitante, pero el colombiano arrancará desde el banco de suplentes.

Formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zanirotto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

La previa

El local viene de dos triunfos y dos derrotas, en su casa se hizo fuerte ante Racing y Aldosivi, pero ante River y Barracas no pudo fuera de El Bosque.

Fernando Zaniratto confirmó a Nicolás Barros Schelotto entre los 11, luego de dos golazos en sus últimas presentaciones en casa y a Nacho Fernández como titular en el medio.

Por su parte Estudiantes, está cuarto con 8 puntos, luego de superar a Boca y Riestra como cocal, y sumar de visitante ante Estudiantes y Defensa y Justicia. El elenco de Eduardo Domínguez se prepara para la Copa Libertadores, y ser protagonista una temporada más.

Datos del partido

Hora: 17.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia.