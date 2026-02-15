¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 15 de Febrero, Neuquén, Argentina
Torneo Apertura 2026

Gimnasia y Estudiantes empatan sin goles en El Bosque

Con el recuerdo fresco de las semifinales del 2025, el Lobo y el Pincha paralizan nuevamente a toda la ciudad en un vibrante clásico que se juega con con el condimento extra de la lluvia.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 17:23
EL Lobo y el Pincha animarán un nuevo clásico de La Plata

En El Bosque, GimnasiaEstudiantes empatan 0 a 0 por la fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de fútbol en una nueva edición del clásico de La Plata que enfrentará a dos equipos con un buen inicio de temporada.

Los primeros 20 minutos del partido tienen a un Estudiantes con mayor protagonismo, que domina la posesión y juega el mayor porcentaje del tiempo en campo rival. Pero de acciones de peligro, nada en ninguno de los dos arcos.

Clásico cerrado y muy disputado en el que ninguno arriesga demasiado y el empate sin goles los califica.

Espectacular recibimiento de los hinchas locales a su equipo, que todavía tiene el recuerdo fresco del pasado 8 de diciembre, cuando se vieron las caras en el mismo escenario por las semifinales de del Torneo Clausura 2025 que quedó en manos de Estudiantes, el último campeón; el Lobo y el Pincha se vuelven a encontrar con algunos condimentos extras como la vuelta de Ignacio Fernández a Gimnasia, la salida de Santiago Ascacibar de Estudiantes. Además, Edwin Cetré fue convocado en el visitante, pero el colombiano arrancará desde el banco de suplentes.

Formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón;  Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zanirotto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

La previa

El local viene de dos triunfos y dos derrotas, en su casa se hizo fuerte ante Racing y Aldosivi, pero ante River y Barracas no pudo fuera de El Bosque.

Fernando Zaniratto confirmó a Nicolás Barros Schelotto entre los 11, luego de dos golazos en sus últimas presentaciones en casa y a Nacho Fernández como titular en el medio.

Por su parte Estudiantes, está cuarto con 8 puntos, luego de superar a Boca y Riestra como cocal, y sumar de visitante ante Estudiantes y Defensa y Justicia. El elenco de Eduardo Domínguez se prepara para la Copa Libertadores, y ser protagonista una temporada más.

Datos del partido

Hora: 17.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia.

