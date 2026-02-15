En el norte de la Patagonia comenzó a construirse una herramienta científica inédita para la región. Se trata de la primera colección osteológica de referencia, un proyecto impulsado desde el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) que permitirá generar conocimiento propio sobre las características biológicas de la población contemporánea y fortalecer el trabajo antropológico y forense.

La Colección Osteológica de Referencia Norpatagónica (CORN) no solo representa un avance académico: también marca un hito para la identidad científica y cultural del territorio.

Una “biblioteca de huesos”

En el IIPG se desarrollan investigaciones científicas en paleontología, geología, biología y antropología. En ese marco, el equipo del Grupo de Estudios en Bioarqueología y Antropología Forense (GEBAF) impulsó la creación de la primera colección osteológica de referencia para la Patagonia norte.

Integrantes del Grupo de Estudio en Bioarqueología y Antropología Forense (GEBAF)

Pero ¿qué es una colección osteológica?: “Una colección osteológica, también llamada colección identificada, documentada o de referencia, es un conjunto de esqueletos humanos que provienen de cementerios actuales y que cuentan con información biográfica conocida de la persona tal como edad de fallecimiento, sexo, procedencia y causa de muerte”, explica Romina Vázquez, científica del CONICET y directora del GEBAF.

“Estos esqueletos suelen tener como destino el osario del cementerio cuando sus sepulturas están vencidas y no hay familiares vivos o que se hagan presentes para regularizar la situación. Entonces antes de que sean descartados y mezclados en el osario, pasan a formar parte de una colección”, aclara.

En Argentina existen seis colecciones de este tipo —cinco en Buenos Aires y una en Mendoza— y otras en conformación en Córdoba y Santiago del Estero. “Hasta entonces, no existía una colección osteológica de referencia para la región”, remarca.

Cómo nació la CORN

El proceso de creación de la CORN comenzó a gestarse a mediados de 2021. Según detalla Romina, el equipo dialogó con distintos municipios de la región para comunicar el proyecto y solicitar los permisos correspondientes para obtener esqueletos humanos no reclamados.

Tareas de exhumación

“Otorgado el permiso, exhumamos los esqueletos con métodos de excavación arqueológica. Luego, son trasladados al Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología donde actualmente allí son acondicionados e ingresados con código específico a la colección. Este procedimiento lo hemos realizado varias veces a lo largo de estos cinco años. Estamos muy contentos como equipo de poder llevar adelante la conformación de la primera colección osteológica de referencia para el norte de la Patagonia”, cuenta.

Actualmente, la colección está compuesta por individuos esqueletizados adultos —en su mayoría— y subadultos de ambos sexos, exhumados de los cementerios municipales de Allen y Cipolletti.

Además de los restos óseos, forman parte de la colección las vestimentas y textiles asociados, así como muestras de suelo extraídas de las fosas. Estos materiales también son estudiados en el marco de los proyectos de investigación en antropología forense.

Actividades de excavación

La colección se encuentra resguardada en el IIPG, en un espacio destinado exclusivamente a su conservación. “Cada individuo se encuentra en una caja y, a su vez, sus huesos separados en bolsas de papel madera. Estos materiales evitan que se genere humedad, factor que perjudica a los huesos”, detalla.

Ciencia propia para identidad y justicia

La importancia de contar con una colección regional radica en la variabilidad biológica entre poblaciones. “No todos los huesos humanos son iguales. A partir de las colecciones cada región puede crear métodos propios para estimar el sexo, la edad y la estatura, pero además permiten calibrar o validar otros métodos desarrollados en otras partes del mundo”, destaca Romina.

“Una colección osteológica de referencia es como una biblioteca de huesos donde cada esqueleto funciona como un ‘libro’ con información conocida que puede ser consultado cuando aparece un nuevo caso”, asegura.

Colección Osteológica de Referencia Norpatagónica (CORN)

Hasta ahora, en la Patagonia se aplicaban estándares creados en otros países, que pueden quedar obsoletos debido a cambios corporales a lo largo del tiempo o variaciones morfológicas específicas de cada región. Con la creación y crecimiento de la CORN, el equipo espera desarrollar métodos adaptados a la realidad de quienes habitan en la Norpatagonia y generar conocimiento aplicable a investigaciones antropológicas, científicas y forenses.

“Contar con la conformación de la primera colección osteológica constituye un aporte fundamental para la identidad científica y cultural de la región”, señala. Y agrega que su existencia “fortalece la autonomía regional en la producción de conocimiento y mejora la precisión en la identificación humana en contextos judiciales”.