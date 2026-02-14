Este sábado, domingo y martes en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno la continuidad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

El sábado arrancarán las transmisiones desde las 17, con el partido que sostendrán por la quinta fecha del torneo que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AF) en Peña y Arenales en el sur del conurbano bonaerense Banfield ante Racing Club de Avellaneda que comenzará a las 17.30.

En tanto, desde las 19.45 se emitirá el cotejo que van a disputar en el estadio Tomás Adolfo Ducó del porteño barrio de Parque Patricios, Huracán ante Sarmiento de Junín.

Ambos encuentros se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

El domingo se podrán vivir, con arranque de transmisión desde las 16.30, en el primer turno se vivirá el clásico de La Plata, en El Bosque, Gimnasia y Esgrima recibirá a Estudiantes a partir de las 17.

El domingo se cerrará con el encuentro que sostendrán en el estadio Alberto J. Armando, cuando Boca Juniors será local de Platense, que se pondrá en marcha a las 19.30.

En tanto, el martes 17, por los 32vos de la Copa Argentina 2026, con previa desde las 21 y arranque de partido una hora después se vivirá el choque entre River Plate y Ciudad Bolívar.