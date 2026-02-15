El oriundo du Cutral Co, Agustín Carrasco se llevó la victoria de la tercera y anteúltima fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross, que tuvo por escenario la pista El Coliseo del Motocross Club Neuquén. Con un gran marco de público y más de 130 motos en pista, la jornada ofreció un espectáculo de alto nivel, con carreras intensas y definiciones ajustadas en todas las categorías.

La final de MX1 fue uno de los puntos más altos de la noche. Todo parecía encaminado para el nativo de Plottier, Nahuel Kriger, que venía liderando con autoridad, pero en las vueltas decisivas protagonizó una intensa batalla con el reginense Pablo Galletta. Ese duelo fue aprovechado por Agustín Carrasco, que capitalizó la pelea y se quedó con un nuevo triunfo en la categoría mayor, en una definición electrizante que hizo explotar al público presente.

Nahuel Kriger y Pablo Galletta, se "tocaron" en los tramos finales de la serie y finalizada la carrera discutieron por alguna maniobra. Foto: Luis Alberto Amaolo

Desde las primeras mangas, el ritmo fue alto y las luchas por cada posición se repitieron en cada final, consolidando una fecha que dejó grandes momentos deportivos y confirmó el crecimiento del campeonato nocturno.

Los podios en todas las categorías, fueron los siguientes,

En MX1, 1ª) Agustín Carrasco, 2ª) Nahuel Kriger y 3ª) Pablo Galletta. En tanto, en MX2, 1ª) Ethan Benavides, 2º) Vicente Díaz y 3ª) Lázaro Santarelli. Mientras que en MX Intermedia, 1ª) Agustín Paz, 2º) Fernando Romero y 3ª) Paul Olmos.

Foto: Luis Alberto Amaolo

En la categoría Enduro, 1ª) Rodrigo Fonseca, 2ª) Nahuel Bagli y 3ª) Anton Milohanich. Por su parte, en Promocionales, 1ª) Eugenio Del Bino, 2º) Ignacio Monedero y 3ª) Nadín Segura. En 85 cc A. 1ª) Tiziano Sepúlveda, 2ª) Gonzalo Parra y 3ª Lorenzo Osses. En 85 cc "B", 1ª) Tomás Águila, 2ª) Valentino Betancour y 3ª ) Tadeo Indaco.

Foto: Luis Alberto Amaolo

En tanto, en la divisional Master A, 1ª) Nicolás Giustozzi, 2ª) Matías Sacne y 3ª) Matías Horta. En Masters B, 1ª ) Ariel Nonel, 2ª) Jorge Hasi y 3ª) Cristian Morin. En 125cc, 1ª) Felipe Cruz, 2ª) Benicio Osses y 3ª) Bautista Galdeano. En MX Junior, 1ª) Marcelo Sandoval, 2ª) Franco Araya y 3ª) Martín Eleta.

Foto Luis Alberto Amaolo

En las divisionales Escuela, en 50cc, 1ª) Josefina Zanotti, 2ª), Santino Roth y 3ª) Blas Gutiérrez y en 65cc, 1ª) Tomás Águila, 2ª) Santino Chirino y 3ª) Florencia Águila.

El campeonato nocturno entrará en su etapa decisiva con la cuarta y última fecha, que se disputará el sábado 28 de febrero, nuevamente en el Coliseo de la Barda, donde se definirán los campeones de cada categoría.