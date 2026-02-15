En tiempo récord, la 40ª edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti generó enormes expectativas. A poco más de 24 horas de habilitarse las inscripciones, más de 18.500 personas ya se anotaron en la categoría familiar de 4 kilómetros, sobre un cupo total de 20.000, y todo indica que la edición 2026, "la de las cuatro décadas", está a un paso de batir un nuevo récord histórico de participación.

El entusiasmo fue inmediato: en apenas cuatro horas también se agotaron los 1.000 cupos de la categoría competitiva, confirmando el enorme atractivo de una prueba que cada año convoca a corredores, familias y visitantes de toda la región y el país. La cita será el sábado 7 de marzo, en una verdadera fiesta popular del deporte.

En las últimas horas se confirmaron la presencia de dos íconos del fútbol argentino: Rolando "El Flaco" Schiavi y Ariel Arnaldo "Burrito"Ortega.

Los nativos de Lincoln y Ledesma, participarán el viernes 6 por la noche, en la previa de la corrida, en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) donde compartirán actividades con el público y le pondrán mística futbolera a la antesala de la prueba.

La organización también anunció la participación de corredores internacionales, reforzando el carácter global de una competencia que, desde hace años, trasciende fronteras y posiciona a Cipolletti en el calendario deportivo del país y la región.

Durante la semana previa a la competencia se podrá visitar el Museo de la Corrida, que funcionará en el Complejo Cultural Cipolletti con un recorrido histórico por objetos, recuerdos y protagonistas de estas cuatro décadas. La agenda se completa con la Feria Semilla, propuestas culturales, gastronomía y la siempre esperada Corrida PET, una categoría que permite correr junto a las mascotas y que suma cada año más participantes y público.

Como parte del aniversario, se presentó la remera oficial conmemorativa, inspirada en la identidad nacional y la mística deportiva argentina.

Además, este año habrá un hito más: la Municipalidad de Cipolletti realizará por primera vez un streaming oficial, con transmisión en vivo, conductores y periodistas deportivos que seguirán minuto a minuto la edición 40, permitiendo que la corrida se viva desde cualquier lugar.