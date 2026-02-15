¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 15 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
40ª EDICIÓN

Récord de inscriptos en menos de 24 horas para la Corrida de Cipolletti

La tradicional prueba que se realizará en la ciudad rionegrina generó una expectativa inusitada.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 16:56
La edición 40ª de la Corrida de Cipolletti será más multitudinaria que nunca

En tiempo récord, la 40ª edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti generó enormes expectativas. A poco más de 24 horas de habilitarse las inscripciones, más de 18.500 personas ya se anotaron en la categoría familiar de 4 kilómetros, sobre un cupo total de 20.000, y todo indica que la edición 2026, "la de las cuatro décadas", está a un paso de batir un nuevo récord histórico de participación.

El entusiasmo fue inmediato: en apenas cuatro horas también se agotaron los 1.000 cupos de la categoría competitiva, confirmando el enorme atractivo de una prueba que cada año convoca a corredores, familias y visitantes de toda la región y el país. La cita será el sábado 7 de marzo, en una verdadera fiesta popular del deporte.

En las últimas horas se confirmaron la presencia de dos íconos del fútbol argentino: Rolando "El Flaco" Schiavi y Ariel Arnaldo "Burrito"Ortega.
Los nativos de Lincoln y Ledesma, participarán el viernes 6 por la noche, en la previa de la corrida, en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) donde compartirán actividades con el público y le pondrán mística futbolera a la antesala de la prueba.

La organización también anunció la participación de corredores internacionales, reforzando el carácter global de una competencia que, desde hace años, trasciende fronteras y posiciona a Cipolletti en el calendario deportivo del país y la región.

Durante la semana previa a la competencia se podrá visitar el Museo de la Corrida, que funcionará en el Complejo Cultural Cipolletti con un recorrido histórico por objetos, recuerdos y protagonistas de estas cuatro décadas. La agenda se completa con la Feria Semilla, propuestas culturales, gastronomía y la siempre esperada Corrida PET, una categoría que permite correr junto a las mascotas y que suma cada año más participantes y público. 

Como parte del aniversario, se presentó la remera oficial conmemorativa, inspirada en la identidad nacional y la mística deportiva argentina.
Además, este año habrá un hito más: la Municipalidad de Cipolletti realizará por primera vez un streaming oficial, con transmisión en vivo, conductores y periodistas deportivos que seguirán minuto a minuto la edición 40, permitiendo que la corrida se viva desde cualquier lugar.

