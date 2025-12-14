La organización encargada del Campeonato Mundial de Superbike presentó su calendario 2026, que contará con doce fechas para el certamen de motos de serie más veloces del planeta. Si bien varios circuitos repiten presencia, algunos modifican su fecha habitual, como Balaton Park en Hungría, Aragón en España y Cremona en Italia.

La temporada comenzará, como es tradición, en Phillip Island, Australia, del 20 al 22 de febrero, precedida por dos días de test oficiales el 16 y 17 del mismo mes. Tres días después, se pondrá en marcha un nuevo campeonato que promete emoción desde el inicio. Tras un receso de poco más de un mes, la acción se retomará en el circuito de Algarve, Portugal, del 27 al 29 de marzo, para continuar del 17 al 19 de abril en Assen, Países Bajos.

Dos semanas más tarde, el campeonato se trasladará a Hungría para correr en Balaton Park del 1 al 3 de mayo, y continuará en Most, República Checa, del 15 al 17 del mismo mes. El cierre de mayo tendrá una nueva cita española en Aragón, del 29 al 31. Luego llegará el turno de Misano, Italia, del 12 al 14 de junio, y tras una pausa de cuatro semanas, el campeonato se reanudará del 10 al 12 de julio en Donington Park, Gran Bretaña, circuito histórico donde en 1988 se disputó la primera carrera del Mundial.

Después del receso veraniego, la competencia regresará a la actividad del 4 al 6 de septiembre en Magny-Cours, Francia. La penúltima parte del calendario llevará a los equipos nuevamente a Italia, esta vez a Cremona, del 25 al 27 de septiembre. Desde allí, el campeonato se dirigirá a la península ibérica para sus dos últimas fechas: Estoril, Portugal, del 9 al 11 de octubre, y finalmente Jerez, España, del 16 al 18 del mismo mes, donde se bajará el telón de la temporada 2026.

Tras su ausencia en los últimos años, Argentina trabaja para recuperar una fecha del Mundial de Superbike en 2027. La última visita del campeonato al país fue en 2022, y actualmente empresarios y autoridades provinciales han iniciado conversaciones para concretar el regreso. Entre las opciones se analizan el circuito San Juan Villicum, sede de ediciones anteriores, y el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

Cabe recordar que, a partir de 2027 y por cuatro temporadas consecutivas, el MotoGP regresará a la Argentina en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde próximamente se iniciarán trabajos de remodelación integral, tanto en la pista como en las instalaciones generales, con mejoras en infraestructura, seguridad y comunicaciones.