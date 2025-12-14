Se terminó la larga espera y Franco Mastantuono volvió a ver minutos en Real Madrid después de un mes y medio. El juvenil que ya formó parte de la Selección Argentina llevaba un tiempo sin jugar debido a una pubalgia que lo tuvo más tiempo del imaginado afuera de las canchas, pero hoy se dio su retorno al ingresar al minuto 89 en lugar de Vinícius Júnior en la victoria de la Casa Blanca por 2-1 ante el Alavés, que le aseguró a los de Xabi Alonso ser escoltas en La Liga, a cuatro puntos del líder Barcelona.

El surgido en River llevaba ya cuatro encuentros seguidos yendo al banco sin ingresar y la especulación alrededor suyo empezaba a aumentar, sobre todo por la seguidilla de resultados decepcionantes que atravesó Real Madrid en las últimas semanas, que también elevaron los cuestionamientos al DT. Finalmente, el oriundo de Azul de 18 años volvió a pisar el césped unos instantes con un nuevo look, ingresando al campo tras un afectuoso abrazo con Vinícius.

En lo que respecta al partido, el Merengue volvió a la victoria y descomprimió un poco el clima hostil que se había generado tras dos caídas seguidas en el Santiago Bernabéu, un inesperado 0-2 frente al Celta en la fecha pasada de La Liga y la derrota 1-2 a manos del Manchester City en Champions League. Kylian Mbappé, la indiscutible figura del equipo con 17 goles en 17 encuentros ligueros, abrió el marcador, pero Alavés consiguió empatar a través de Vicente. No obstante, Rodrygo apareció a 15 minutos del final para otorgarle al Real Madrid la victoria aliviadora.