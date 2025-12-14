El Abierto de Australia tendrá un regreso inesperado y cargado de nostalgia. El suizo Roger Federer confirmó que volverá a pisar la cancha en enero, ya que participará en un partido de exhibición durante la ceremonia inaugural del primer Grand Slam de la temporada, a más de tres años después de su despedida del profesionalismo.

La cita será en la Rod Laver Arena en el Abierto de Australia 2026 y reunirá a figuras históricas del tenis. Junto al suizo estarán Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt, según anunció la organización del torneo en su sitio oficial.

El último antecedente competitivo en Melbourne fue en 2020. En aquella edición, el ex número uno del mundo alcanzó las semifinales y cayó ante Novak Djokovic. Luego llegaron las cirugías de rodilla y, finalmente, el retiro anunciado en septiembre de 2022, tras una carrera coronada con 20 títulos de Grand Slam.

El propio Federer expresó: “Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase ‘Happy Slam’ para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vivido aquí. He experimentado muchas emociones: la alegría de levantar a ‘Norman’ seis veces, el honor de jugar ante Rod Laver, el desafío de enfrentar a mis mayores rivales y, siempre, el abrumador apoyo de los aficionados australianos”.

El vínculo con Melbourne ocupa un lugar especial en su memoria deportiva. “Volver para ganar el Abierto en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam. No veo la hora de regresar y crear más momentos fantásticos”, agregó el oriundo de Basilea.

Desde la organización celebraron la iniciativa y el peso simbólico del acontecimiento. Craig Tiley, director del torneo, remarcó la combinación entre tradición e innovación que propone la ceremonia y confesó: “No puedo esperar para ver a Roger de nuevo en la Rod Laver Arena”.

El legado del suizo en el Australian Open es gigante. Disputó el cuadro principal de manera ininterrumpida entre 2000 y 2020, celebró seis títulos y 102 victorias.