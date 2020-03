El “bicho maldito" y los héroes de 30 lucas

Del aislamiento pasamos a la cuarentena obligatoria. Ocurrió en menos de 7 días. Este fin de semana, más de 2.500 personas fueron detenidas por no respetar el Aislamiento Obligatorio. Los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, provinciales y federal son los que ofician de paragolpes del plan, diseñado por el gobierno nacional, que tiene como objetivo acotar el tránsito del “bicho maldito”. Los integrantes del sistema de salud, público y privado, son los que libran la batalla desde las primeras trincheras. Los hospitales y centros médicos hospitalarios privados se han convertido en verdaderos bunkers con un solo objetivo: detener el avance del Coronavirus. Son ellos los que libran esta batalla heroica. Son ellos a los que tenemos que ponderar y sostener con nuestra gratitud permanente. Es por ellos por quienes tenemos que convertirnos en guardianes implacables del cumplimento, a rajatabla, del Aislamiento Obligatorio. Una gran cadena de favores solidarios que nos ubica en un mismo plano, defendiendo nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de los hijos de nuestros hijos.

Los desafíos

Así, de manera muy básica en la explicación, funciona el plan diseñado por el gobierno nacional y al que deben acatar los gobiernos provinciales. No hay tiempo para perder. El “bicho maldito” está al acecho y no es tiempo de hacer jueguito para la tribuna. Si hay algo con lo que el virus está terminando es con los individualismos. La clase política de todo el mundo puede dar cuenta de ello. Nuestro país y Neuquén, no son la excepción. Los que no entiendan que el momento actual no da para el “autobombo” o pretender destacarse por sobre el resto de las regiones de nuestro país, ni por asomo están leyendo con claridad la enseñanza que nos está dejando el Coronavirus. No estamos en una carrera por ver quien tiene menos casos confirmados. La gran apuesta es frenar el tránsito del virus. Ayudar a encapsularlo en la menor porción de territorio para después poner todos los recursos en un futuro plan de erradicación. Sin dudas es una apuesta difícil pero no imposible. La comunidad así lo está entendiendo porque la misión compromete a todos por igual. El hoy nos convoca a ser, realmente, los forjadores de nuestro futuro. No es tiempo para tibios. Tampoco es el momento para los dirigentes políticos especialistas en manejar los tiempos en provecho propio. La pandemia dejará miles de muertos, a nivel mundial, también se llevará consigo a una clase política y social que se hizo fuerte en base al fortalecimiento del individualismo por sobre lo colectivo. En nuestro país, habrá un barajar y dar de nuevo. Dirigentes políticos, sindicales y referentes sociales, estarán exigidos ante un nuevo orden. Las condiciones que la sociedad les impondrá serán muy distintas a las de hace 20 días atrás. Vienen tiempos con un fuerte contenido social-solidario. Las preocupaciones de la actual dirigencia son muchas. Las respuestas las encontraran en la medida que se paren en medio de la gente.

Endeudarse por el virus

En la provincia de Neuquén, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un pedido de autorización por un nuevo endeudamiento. Según lo promovido oficialmente se trata de un empréstito por 100 millones de dólares, hoy es lo mismo que decir entre 8 mil y 9 mil millones de pesos. Distintos emisarios del gobierno provincial han dicho que el pedido está relacionado con el actual estado de emergencia sanitaria, declarado oportunamente. Hasta este fin de semana, Omar Gutiérrez no tenía los votos suficientes para aprobar la autorización. La oposición no sólo está en los bloques del Frete de Todos y Juntos por el Cambio. Hay algunos intendentes que quieren ser partícipes de los beneficios que demandarán esos miles de millones de pesos. Algunos legisladores han puesto el ojo sobre la caja que se le estaría otorgando al Ejecutivo. Dicen que según el proyecto enviado la letra no indica cómo y de qué manera serán orientados los fondos. La sequía dineraria también despertó el interés de los intendentes que han visto cómo la coparticipación se ha caído en un 35% en los últimos 5 meses. El equipo económico provincial está al tanto de la situación pero hasta el momento no ha dado precisiones de cómo bajaran los nuevos recursos a las comunas. Las últimas horas ha surgido la posibilidad de que en el proyecto enviado por el Ejecutivo se agregue una clausula en el que se fije un porcentaje del préstamo para ser distribuido entre todos los municipios. Se habla de entre 700 y 900 millones de pesos. Interesante el debate que se dará ente los legisladores en la sesión prevista para el próximo miércoles. Un gran oportunidad para enterarnos si están a la altura de las circunstancias o persisten en el tire y afloje de los últimos 50 años.

Mientras tanto los héroes de 30 lucas seguirán en sus trincheras dándole pelea al “bicho maldito”.