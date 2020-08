Opositores comienzan a mostrar los dientes

La Post Pandemia en Neuquén arrancó antes de tiempo, o podría decirse que “sus” gobernantes “quemaron” las naves de la reactivación todas juntas y de una sola vez. En menos de 15 días, desde provincia, aparecieron los “morlacos” que estuvieron ausentes durante los primeros 120 días de cuarentena. Así fue como, mientras el gobierno de la ciudad de Neuquén capital anunciaba su ambicioso Plan Capital con una inversión en Obra Pública de más de 5.200 millones de pesos, desde provincia se hizo lo propio con un anuncio similar pero que demandará el doble de “guita”, también en Obra Pública. Lo cierto es que la administración comunal de Mariano Gaido, tenía el plan de obras listo desde que asumió. Las demoras estuvieron relacionadas con los primeros meses de cuarentena. “Tuvimos un parate de 3 meses en la puesta en marcha, pero ya estamos en carrera”, indicó un colaborador directo del intendente. En provincia el plan presentado en muchos casos son obras que ya vienen en ejecución, otras con presupuesto asignado el año pasado y hay un lote cuyos proyectos datan de algún tiempo pero que fueron apuntaladas por el gobierno nacional, durante los últimos 20 días de cuarentena. La reactivación, al menos en los anuncios, está en marcha; habrá que determinar cuándo llegará al bolsillo de cada uno de los neuquinos. La explosión de anuncios en materia de Obra Pública, llamó la atención de otras administraciones provinciales que continúan la pelea cuerpo a cuerpo contra el Coronavirus. En Neuquén la pandemia sigue haciendo de las suyas, pero los gobernantes decidieron enfocar el futuro sin descuidarse de la COVID 19. Los anuncios siempre generan expectativas y si va atado a la creación de empleo, en épocas de vacas flacas, mucho más todavía. En tiempos normales sería como la solución al mal principal: la desocupación. Pero estos tiempos no son tan normales y podríamos decir que la gente hoy recibe los anuncios con la importancia que merece pero sin tanta algarabía como se presume desde los títulos edulcorados.

Buenas y malas

Hay preocupación por el futuro laboral, pero también hay mucha incertidumbre sobre cómo saldremos del encierro, que ya orilla los 140 días. Con los anuncios realizados se estima que en Neuquén capital se estarían generando 3 mil empleos, directos e indirectos, y otros tantos en el resto de la provincia. Al mes de diciembre solo en el sector petrolero la desocupación alcanzará a más seis mil personas. En el sector comercial la situación también es preocupante. Si la promocionada reactivación no se concreta, el cierre definitivo de los comercios orillaría el 35 por ciento. La gastronomía está dando sus primeros pasos en su actividad “casi plena”. Los pequeños y medianos comerciantes del rubro disminuyeron la planta de personal en un 40 por ciento. Y así podemos enumerar actividad por actividad, rubro por rubro. Las malas suman mucho más que las buenas nuevas. Los gobiernos tienen que trabajar sobre las miles de personas que aún están en sus hogares, incluidos los que han recuperado su ritmo laboral. Al daño que el Coronavirus le generó en la economía se debe sumar las secuelas que ya está dejando en millones de personas que no se animan a salir de sus casas por temor a contagiarse. El temor está relacionado con la permanencia del “bicho maldito” pero también está directamente vinculado con las “campañas del miedo” que los gobiernos montaron durante todo este tiempo, para que el encierro fuera exitoso. Entonces vale decir. Bienvenida la Obra Pública, demos las “urras” por el empleo por venir, pero a no descuidar el daño psicológico que la Pandemia también está ocasionando. No es un tema menor como para que las autoridades se desentiendan.

Legislatura activa

En la Legislatura de la provincia el ritmo de trabajo es muy interesante. Los distintos bloques han demostrado mucho apego a la labor legislativa. En estas últimas semanas se consolido el trabajo en comisiones en dos temas que son de sumo interés. La creación, por ley, de un fondo fiduciario provincial y el proyecto multipropósito en Villa del Nahueve. El tema del Fondo Fiduciario, marcha bastante bien. A tal punto que al proyecto enviado por el Ejecutivo se agregó uno de un sector del Frente de Todos y esta semana podrían sumarse otras dos propuestas. El proyecto Multipropósito de Villa del Nahueve, es una obra hidroeléctrica que demandará una inversión de 1.200 millones de pesos. El gobierno estima comenzar dentro de 45 o 60 días pero los legisladores de la oposición advirtieron que quieren revisar y analizar “todo”. La oposición no discute la obra en sí, sino las formas en la ejecución. Desde el bloque de Todos, hicieron saber que por el momento “en la documentación enviada” no se menciona cómo van a proceder con el ordenamiento territorial que involucra a muchas familias “oriundas del Nahueve y con derechos sobre las tierras que ocupan”. La represa dejaría bajo riego más de 100 hectáreas de tierra de excelente calidad. Los diputados también quieren indagar sobre su destino y aprovechamiento. La cuestión no es menor y esta semana el debate en la legislatura estará por demás entretenido. Continuando con novedades que llegan desde el norte neuquino, el que no la estaría pasando muy bien es el Intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez. Desde hace dos semanas es motivo de todo tipo de críticas de una parte importante de la comunidad chosmalense. Gutiérrez pretende interferir y modificar la línea de una ruta de arreo histórica. La intención es resistida por familias crianceras que utilizan esa senda y lograron la solidaridad de la mayoría de los vecinos, mayormente emparentados con los arrieros. El tema fue debatido en todas las radios de la localidad y el rostro de Gutiérrez luce más de un “magullón” por los palos recibidos en las redes sociales.

El paseo de Mariano

En Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido ha puesto el pie sobre el acelerador para concluir el Paseo Costero. Alejandro Nicola y todo su equipo de Obras Públicas tienen la consigna de avanzar con la apertura y urbanización del corredor sobre el río Neuquén. La primera etapa, la más fácil, estiman estará lista en 30 días. Se trata de la pavimentación de la calle Cosentino, sobre el Parque del Este. La obra permitirá comunicar la costa del Neuquén con el corredor de calle Leloir, así lo anunciaron esta semana desde el gobierno de la ciudad. Hacia adelante, Gaido deberá sortear dos obstáculos que la administración anterior no pudo resolver. El corredor costero del Neuquén para el lado del “viejo” puente carretero está interferido por un asentamiento ilegal que lleva varios años sin regularizarse. Para avanzar con las obras el intendente deberá negociar con cada uno de los ocupantes de esas tierras. Lo mismo sucede hacia la zona del tercer puente. Allí el problema se le presenta con la usurpación que el Rincón Club de Campo mantiene sobre el camino de Sirga. Habrá que ver para donde pega el “volantazo” el mandatario comunal, si va por la usurpación en barrio Sapere o arremete contra la toma vip del Rincón Club.