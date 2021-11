Pasaron las elecciones, no la crisis ¿Qué pasará en Neuquén?

Llegó el día después, sin apocalipsis aunque con el mar de dudas acrecentado. El gobierno nacional perdió las elecciones, pero habló de triunfo. La oposición ganó, pero no tiene liderazgo claro y lo empezará a fabricar a partir de hoy. La ominosa sombra del desastre económico obstruye cualquier posibilidad de optimismo sobreactuado. En la región, se confirmó la supremacía de los partidos políticos independientes del vaivén nacional: en Neuquén, el MPN; en Río Negro, JSRN. En Neuquén hubo singularidades interesantes. El territorio de Vaca Muerta administró los comicios pensando -desde el poder- en lo que venía después de las urnas, más que en las urnas en sí mismas. Veamos:

El partido que gobierna Neuquén sacó 26 mil votos más que en las anteriores elecciones nacionales, en las que había conseguido su banca Alma Chani Sapag. En 2017 había obtenido unos 84 mil votos; ahora, Rolando Figueroa accedió a su lugar en el Congreso Nacional con 110 mil.

El MPN hubiera podido conseguir más votos, pero se preocupó por administrar la gobernabilidad y los negocios que dependen de las relaciones políticas, con Vaca Muerta como contexto, hasta el 2023. Algo de eso se vio en el resultado exótico de Rincón de los Sauces. Hubo devoluciones del dúo integrado por Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci al Frente de Todos. Libres del Sur tiene un médico político local muy querido que respaldó a su candidato, pero también recibió manitos de ayuda, de quienes les interesa seguir sosteniendo una estructura parasitaria pero útil.

El gran aparato electoral del MPN se lució en todas las jugadas. Fue muy importante el aporte en la campaña de Osvaldo Llancafilo, autor y guía de la gravitación en las urnas de Comisiones de Fomento, municipios de segunda y tercera categoría. Ese manejo territorial le asegura al partido provincial contener el voto oficialista dentro de sus propias filas, hacer masa crítica de base. Es lo que posibilita arriesgar estrategias con otras organizaciones y dividir el campo contrario.

La jugada electoral clave, que impidió la polarización que parecía inexorable entre el MPN y Cambia Neuquén, fue la alimentación del quiebre producido por la Coalición Cívica, con Carlos Eguía como candidato. Le restó votos a Pablo Cervi, contribuyó a la segmentación. El panorama de fondo no cambia (la fuerza peronista del kirchnerismo sigue muy baja, con tendencia a diluirse en un contexto nacional que no ayuda para nada), pero, mientras tanto, el MPN aseguró no solo su propia victoria, sino también sostener alianzas coyunturales que le sirven para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta.

No será fácil transitar los próximos meses. El peso continuará su devaluación, administrada o no. El color diferenciado en el mapa de Neuquén y Río Negro quizá logre disimular y mitigar el tamaño de la crisis. Está Vaca Muerta, que produce dólares y garantiza el sostén en tiempo de depreciación de la moneda. No hay mucho más que eso. Políticamente, se verá hasta dónde el MPN disputa o favorece las intenciones del diputado nacional electo, Rolando Figueroa, para liderar un proceso que lo lleve como candidato a la gobernación. En Río Negro, un proceso similar enfrentará a Alberto Weretilneck con el también diputado nacional electo Aníbal Tortoriello. La capital política rionegrina ya no es más Roca: la ha desplazado Cipolletti.

En las dos provincias, el peronismo queda acotado en sus posibilidades. Si quiere recuperar, deberá esforzarse mucho y, posiblemente, cambiar de estrategia.