La peste tiene remedio, pero nosotros no lo tenemos

Que el país está en emergencia sanitaria, ya se sabe, y se siente en carne propia. Pero no se debe olvidar la causa de esta situación, que no es que los argentinos somos ignorantes y brutos, sino que ha fracasado la política de Estado con la vacunación. Si la ciencia argentina fuera capaz de desembarazarse de la culpa de lo políticamente correcto, debería escribirse esto en todos los diarios, en todos los portales, en todos los muros: hay una peste, que tiene remedio, y nosotros no tenemos el remedio.

Por lo tanto, seguir cargando las tintas sobre los incumplimientos de las cada vez más severas restricciones no es más que una elegante finta a la responsabilidad central. Por causas que no se explican, Argentina está muy atrasada en su campaña de vacunación, con un ritmo que, de mantenerse como está, alcanzará para vacunar a cerca de la mitad de la población recién a fin de año.

Números: Argentina ha vacunado hasta hoy, 19 de mayo de 2021, con vacuna completa, al 4,57 por ciento de la población total.

Brasil, país en que el coronavirus causó una tragedia impresionante, gobernada por Jair Bolsonaro, quien ha manifestado que la Covid es “una gripecita”, quien no ha creído en el virus ni en las medidas para su control, y se ha permitido incluso enfrentar a los gobernadores en este tema, ha vacunado, no obstante, a 8,32 por ciento de su población total. Casi el doble que Argentina, y con la salvedad de que la población es mucho más grande.

Uruguay ha vacunado, al día actual, 27,57 por ciento de su población, y Chile, a 39,46 por ciento. Dos países vecinos muy lejos de nuestra precariedad sanitaria, evidentemente. Por supuesto que los países centrales andan en esos porcentajes: Reino Unido en 30,65 por ciento, Estados Unidos en 37,89 por ciento. El país que más ha vacunado en el mundo, como se sabe, es Israel, con 56,38 por ciento de su población que ha recibido la vacuna completa.

Antes que llegara la segunda ola del Coronavirus, se había advertido que podía ser de consecuencias desastrosas, porque la vacunación no había avanzado lo suficiente. Hoy, simplemente, se confirma este pronóstico.