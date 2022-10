Sin militancia, abucheos y el doble discurso de la soberanía

Pasaron 7 años para que un presidente vuelva a visitar Roca. Y pasó la misma cantidad de tiempo para que se entreguen menos del 30% de la viviendas comprometidas para la ciudad en aquel momento. Tantas cosas ocurrieron desde 2015 hasta ahora, que en aquel momento la presidenta Cristina Fernández le levantó la mano como candidato a gobernador en Río Negro a Miguel Pichetto, precisamente el que prometió 231 casas durante esa campaña. Y aunque este acto careció de los bombos, pancartas y choripanes que caracterizan al peronismo, sirvió para mostrar dirigentes en retirada y una intendenta sola que evidenció las diferencias en el PJ provincial.

El protocolo de presidencia se encargó de todo. Estuvo muy celoso del accionar de los periodistas a los que encerró en un corralito y les prohibió moverse. El control fue total para que nadie le pregunte cosas ajenas al acto de entrega de 62 viviendas. Entre funcionarios, comitiva, prensa y adjudicatarios, no hubo más de 500 personas en un acto donde abundaron los guiños. Dentro del control absoluto que hizo Nación, también fueron estrictos en las recomendaciones de no mostrar grietas políticas, entonces María Emilia Soria apuntó contra Mauricio Macri y no habló de sus diferencias políticas con el gobierno provincial.

Cuando le tocó el momento de hablar a Arabela Carreras, los silbidos y abucheos se hicieron sentir. Los que minutos antes fueron solicitados expresamente por la ex diputada Silvia Horne al reducido grupo del Movimiento Evita que la siguen hace años. La gobernadora salió de la situación con una cintura envidiable, confió que claramente el aplausómetro no la favorecía pero remarcó que pese a las diferencias de colores políticos, el trabajo en conjunto permitió entregar las casas.

Fernández y Carreras mostraron una sintonía en común. Además de estar viviendo los últimos meses de sus mandatos, aseguró que Juntos Somos Río Negro no hace diferencias porque está conformado por dirigentes de diferentes fuerzas. Y destacó "hemos terminado, con fondos propios, las viviendas del programa Techo Digno, que habían sido abandonadas. Y estamos esperando el acto financiero y técnico de 1.300 viviendas más para vecinos y vecinas de Río Negro".

Claramente no fue un acto peronista. No hubo militancia. El PJ de Río Negro sólo estuvo representado por el sector del sorismo que jugó de local con la intendenta, ya que su hermano Martín, el ministro de Justicia de la Nación, llegó en el avión con el presidente, se sentó y la otra punta del escenario, lejos de María Emilia. Distancia que también fue marcada por el poco público que asistió. En cuanto al peronismo, la otra facción, la que pretende una alianza distinta de la mano de Martín Doñate, no participó y no existió ninguna referencia hacia ese sector.

Pero si algo quedó demostrado ayer fue la doble vara con la que se pretende defender la soberanía territorial en la cordillera rionegrina. No fue casual que el mismo día que Fernández visitaba Roca, el máximo referente del partido de gobierno provincial, Alberto Weretilneck, junto con los diputados nacionales Luis Di Giacomo y Agustín Domingo firmó una dura solicitada por el conflicto en Villa Mascardi, en la que acusa a Nación de "inacción".

En uno de los párrafos hacen referencia de que estos grupos mapuches no reconocen las leyes argentinas, "nuestra bandera, nuestra constitución, nuestros himnos, las autoridades, la propiedad estatal o la privada". Llama la atención porque a unos 40 kilómetros al sur y pese a existir un fallo judicial que obliga a abrir un camino para liberar el acceso a Lago Escondido, el gobierno provincial lo apeló y de esta manera beneficia al magnate inglés Joe Ted Lewis que compró a precio vil en la década del 90.

De todas maneras, la gobernadora Carreras no firmó la solicitada, aunque muchas veces dejó expuesta su opinión en cuanto al conflicto con la lof Lafken Winkul Mapu, que no dista de lo expresado por Weretilneck.

Hay varias razones para proteger a Lewis y apuntar contra los mapuches, debe ser una de las pocas coincidencias entre el dirigente cipoleño y la gobernadora. La interna en Juntos Somos Río Negro está evidenciada en cada foto, como ejemplo surge el viaje que hizo Carreras con la actual intendenta de Allen a Córdoba y el contrataque del senador llegó a las pocas horas con una imagen junto con Sabina Costa, ex intendenta y quien gozaría de la bendición para volver al municipio.

La interna también se mantiene con el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, quien nuevamente salió a apuntar contra la ministra de Seguridad, Betiana Minor, una de las pocas integrantes del gabinete que responde a Carreras. Lo mismo hizo la Cámara de Productores de Regina, que expresamente pidió la renuncia de la funcionaria.

Claro que no tienen el mismo peso en la interna, el mandatario capitalino será el que acompañe a Weretilneck en su intento por regresar a la Casa de Gobierno. Y en el momento más caliente de la puja por ocupar ese lugar, que también quiere Carreras, ambos viajarán el jueves a Italia, donde el domingo participarán de la ceremonia de canonización de Artímedes Zatti. Capaz que las casi 14 horas de vuelo sirvan para que se pongan de acuerdo.

La semana política arrancará con la elecciones en el gremio docente UnTER el próximo martes, en la que el oficialismo de la alianza Azul Arancibia se posiciona nuevamente para mantener la conducción central, más por diferencias entre la oposición que por virtudes propias. Desde JSRN apuestan al viejo refrán de "más vale malo conocido que bueno por conocer". Las otras listas representan sectores más duros que no se caracterizan por el diálogo.