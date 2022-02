El tipo del Camaro, intendentes criticados y la gran fiesta

Sin lugar a dudas, la semana neuquina estuvo prácticamente monopolizada por la Fiesta de la Confluencia, con su tradicional calidad en lo que hace al nivel de artistas y bandas, y con la multitudinaria respuesta de un público que bate récords año tras año.

¡Claro que no fue lo único! Por el contrario, también tuvo un capítulo destacado el caso del enigmático tipo que, llevado por la ingesta de bebidas alcohólicas y -llevado también- por un súper deportivo Camaro, estrelló a este último contra la parte trasera de una camioneta petrolera.

El accidente -o acaso incidente- viene a advertir, una vez más, sobre el desinterés de muchos por las normas básicas y elementales de tránsito, aún frente al penoso panorama de las rutas que no paran de arrojar escenas trágicas.

En fin; fue, además, una semana en la que los intendentes Javier Bertoldi (de Centenario) y José Rioseco (de Cutral Co) fueron criticados por cuestiones de gestión.

Chapa y pintura

Si bien inspiró una catarata de comentarios en las redes; algunos ocurrentes, pero la inmensa mayoría condenatorios, el asunto este del Camaro no tiene nada de jocoso; por el contrario, debería advertir sobre los peligros del alcohol al volante, infracción que los agentes de policía y de tránsito detectan cada fin de semana -sin excepciones- aquí, en la ciudad de Neuquén.

La joyita de Chevrolet ya había sido noticia, no por su majestuosa presencia sino porque quien la manejaba cometió una imprudencia a la que en verdad es muy difícil encontrarle precedentes, salvo en una de esas películas en las que aparece un jerarca del FBI: el fulano circuló por la pista del aeropuerto local para recoger a L-Gante (un cantante que tiene fans y detractores, según dicen, en números importantes) y encima sin patente.

No se sabe si su conductor era el mismo que ahora lo chocó. Lo que sí se sabe es que este muchacho, de 38 años, arrojó 1,65 gramos de alcohol en sangre y no presentó los papeles del seguro. Los borrachos al volante son un agravante inadmisible, en un tránsito extremadamente peligroso en el que coexisten los y las que hablan por teléfono mientras manejan y aquellos o aquellas que exceden los límites de velocidad, estacionan en doble fila y demás. Se ha dicho hasta el hartazgo que es hora de que reflexionen y, lamentablemente, es necesario decirlo de nuevo.

La ligó Bertoldi

El ataque vandálico -con hurto de placa y todo- a un edificio que debería guardar tesoros de la historia de Centenario, decantó en una andanada de críticas que hicieron blanco en el intendente Javier Bertoldi, sobre quien ahora pesa una acusación pública de abandono.

Cuentan que el edificio del Patrimonio Histórico y Cultural fue terminado en 2019 y que, vaya a saberse por qué, el jefe comunal no sólo le destinó indiferencia, sino que directamente lo condenó al abandono por obra y gracia de la inacción municipal. Entre quienes abonan ese postulado se encuentran los concejales de Somos Centenario, por supuesto, opositores.

En la semana, un grupo de desconocidos provocó destrozos y pintadas en el edificio e inmediatamente después afloraron los reproches. Es inocultablemente contradictorio que un municipio que se jacta de honrar a los pioneros, se desentienda del inmueble que debería custodiar la momeria.

También la ligó Rioseco

La decisión del intendente José Rioseco de prohibirles el ingreso al Parque de la Ciudad de Cutral Co a quienes no tienen el consabido pase sanitario, generó varias críticas, incluso algunas bastante fuertes que no vienen al caso repasar.

Este fin de semana dicho paseo público es escenario del Ciclo de Verano y el municipio anunció que pediría esquema de vacunación completo, entendiéndose por ello a primera y segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. “Es excluyente” se expresó desde la Comuna e incluyo en los requisitos para entrar, la obligatoriedad del barbijo. El cuestionamiento fue el de siempre: por qué si la vacuna no es obligatoria se prohíbe el acceso. En fin, algunos lo apoyaron y otros le cayeron duro.

Vibró la Confluencia

Como era de esperarse, la Fiesta de la Confluencia que se desarrolla aquí, en la ciudad de Neuquén, batió su propio récord de concurrencia y, aseguran, redundó en beneficios para la hotelería, la gastronomía, los taxis y otros emprendimientos comerciales. Se estima que al término de la quinta noche, cerca de un millón de personas habrá pasado por la Isla 132 entre miércoles y domingo.