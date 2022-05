Paradoja: el poderío Azul plantea un escenario temido

Así como se afirma que es necesario ganar la provincia de Buenos Aires para asegurarse el triunfo a nivel país, aquí en Neuquén se da por acreditado que hay que imponerse en dos zonas claves para ganar la provincia. No sorprende entonces que -en esta primera etapa de construcciones- el MPN Azul haya concentrado sus esfuerzos en una de ellas.

Ubicado en lo profundo del Oeste capitalino, ahí donde las carencias se debaten con las oportunidades (y los desencantos con las esperanzas), el circuito 62A es escenario de constantes reuniones entre altos representantes de Omar Gutiérrez, Marcos Koopmann y Mariano Gaido, quienes procuran un nivel de organización tal que les permita exprimir al máximo esa territorialidad que sólo el sector gobernante puede ostentar y que supone cierta ventaja al combinarse -de manera sincronizada- con el bombardeo que posibilitan las redes sociales.

Se dice que en el 62A hay unos 50 mil vecinos y vecinas en condiciones de votar, por lo que serán gravitantes en la interna por la candidatura a gobernador en la que Koopmann enfrentará posiblemente al diputado nacional Rolando Figueroa y también al dirigente del gremio Petrolero, Marcelo Rucci.

Los petroleros tienen caja. Y a diferencia de ellos, Figueroa tiene buena imagen, nivel de conocimiento y un discurso claro con eje rector en el federalismo. El ex vicegobernador también viene realizando encuentros, a partir de los cuales procura la ampliación de su espacio; encuentros que obligaron a cambiar de escenario debido a la cantidad de personas que se acercaron en cada una de las ciudades, según dijo en una entrevista que este sábado realizo en el programa “Pórtense Bien” que se emite los sábados de 10 a 12 por AM550 La Primera y en duplex por 24/7 Canal de Noticias.

Desde su banca en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, Figueroa ha incursionado en una suerte de combate a las asimetrías en el trato que el gobierno nacional les dispensa a la ciudad de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense, en desmedro del interior, particularmente Neuquén. Eso sucede por ejemplo con la tarifa eléctrica, más económica para los porteños que para los neuquinos pese a que la energía se genera en El Chocón. También sucede con los subsidios a los colectivos urbanos y se traduce indefectiblemente en el precio de los pasajes: mucho más caros acá que allá. Terminar con ese trato desigual es precisamente uno de los reclamos del legislador que, en lo político partidario, también la rema contra el despliegue de los intendentes y jefes comunales enrolados casi en su totalidad en el sector Azul; incluido Hugo Gutiérrez, quien supo ser su ladero en Chos Malal.

Su propio ADN le hace saber a Figueroa que deberá diagramar estrategias que le permitan pisar tanto en el 62A como en otros sectores claves; pero, conocedor del paño, se toma su tiempo y no suelta prenda. No tiene la estructura que tiene la Azul, pero ha demostrado que puede ganarle; aunque claro, también sabe que todas las elecciones son distintas y que está frente a una encrucijada: si juega su ficha en la interna por la candidatura a gobernador y pierde se encontrará frente a un indefectible “game over”; en cambio si va por afuera irá directamente a la final, aunque con los consecuentes riesgos para el MPN que estará frente a un escenario tan temido como incierto.

Aunque no se hable abiertamente de ella, la hipótesis (tabú) no es descabellada (o al menos no lo es del todo) por las razones que pasaremos a enumerar: Figueroa ha dicho que no participará de la interna por cargos partidarios (consciente de que nadie tiene chances en una interna cerrada); y hasta ahora no ha confirmado que participará en la disputa por cargos electivos; sólo ha confirmado que participa en la construcción de una alternativa con la mirada puesta en los neuquinos y neuquinas; bueno, en realidad la encabeza. Hay quienes creen que podría llegar a resultarle más difícil vencer a la estructura oficialista que impone las reglas de juego (las escritas y las que no lo están) que intentarlo por fuera. Pero, claro, para ir por fuera debería estar decidido a emprender un camino, muy probablemente, sin retorno (el ejemplo está en Jorge Sobisch); entonces debería estar dispuesto al “todo o nada”, como suele decirse.

¿Qué sería lo que ve Figueroa? La difilcultad objetiva de contrarrestar los mandatos no escritos del manual de la política, que las propias reglas escritas son de por sí complicadas, que la oposición no consigue consolidarse, que el opositor mejor posicionado es él y que cuando amagó ir por fuera tras su derrota de 2019 (frente a Gutiérrez) quedó literalmente en off side; entonces es por todas estas cuestiones (y por el misterio que lo circunda) que aún no está del todo claro cuál es la instancia en la que Rolo -como le dicen- jugará su ficha.

En fin, lo concreto es que la dirigencia Azul sigue al pie de la letra con su estrategia y multiplica la bajada de líneas a militantes que ya se alistan para salir a patear las calles y a golpear las puertas, en un ritual que indefectiblemente se seguirá repitiendo mientras tribute resultados. Quizá haya perdido cierto grado de efectividad en sectores más acomodados de la gran ciudad de la Patagonia, pero no en el Oeste donde las realidades y costumbres son definitivamente otras; especialmente entre quienes ya han pasado la barrera de los 40 o tal vez de los 50 (porque en esto, claro está, no hay ciencia exacta). Esta estrategia se conjuga con otra intencionalmente visible y es la que propende a la difusión del mensaje de unidad; resultará natural entonces que las inauguraciones, actos y demás actividades oficiales en las que participan el gobernador, su vice y el intendente se sigan multiplicando de aquí a la cita con las urnas, prevista -en principio- para una fecha cercana a fin de año (del Mundial).

Otra de las patas de la estrategia azul consiste en las recorridas por el interior que ya adquieren nivel frenesí. Plaza Huincul, Zapala, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Piedra del Aguila y Picún Leufú son, para Koopmann, parte del maratónico despliegue de estos días en los que también les dedica tiempo a la organización del centro de estudios que tendrá a su cargo el diseño y redacción de la plataforma de gobierno; sin dudas lo más importante que una agrupación pueda presentar; aunque no define elecciones, por el simple hecho de que pocos electores se toman la molestia de leerla. En fin, dicho centro estará organizado en comisiones que plantearán propuestas y líneas de acción en materia de educación, salud, empleo, energía, seguridad y demás. Las ideas medulares se expondrán durante la segunda misa con procesión Azul, prevista para junio, en Zapala.

Mientras eso sucede, el sector del PJ que lidera el secretario de Energía, Darío Martínez (precandidato a gobernador) la emprende contra el MPN gobernante y (si corresponde el juego de palabras) le cuestiona los cuestionamientos a Martínez. Cuestionamientos que, vale aclararlo, también fluyeron desde otras fuerzas tras un encuentro sobre las concesiones de las hidroeléctricas del que resultaron excluidas las provincias; entre ellas Neuquén. Nada se dijo (en defensa de Martínez) desde el sector que conduce el senador Oscar Parrilli.

En Juntos por el Cambio también anidan ciertas diferencias, condimentadas ahora por la postura de la diputada provincial y vicepresidenta del PRO a nivel provincial, Leticia Esteves, quien dijo ver con buenos ojos la posibilidad de que Sobisch (Democracia Cristiana) compita en una supuesta interna por la candidatura a gobernador, en la que ya se anotaron Francisco Sánchez (PRO) y Pablo Cervi (UCR); aunque quizá también David Schlereth. Los azules siguen con atención ésta y otras movidas, con la convicción de que si no dejan nada librado al azar en aquella extensión del Oeste, habrán realizado buena parte del trabajo de cara a la interna. El tiempo dirá.