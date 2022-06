La estrategia del MPN en tiempos inflacionarios

Aunque aún no se ha echado a rodar la fecha tentativa, se entiende que Neuquén será una de las primeras provincias en concurrir a las urnas. Ya hay indicios contundentes de ello, además de la certeza de que el contexto nacional -de inflación y grieta- hará que el MPN vuelva a distanciar lo máximo posible a las provinciales de la nacional.

No obstante, el camino hacia ese calendario tiene complejidades que obligan a multiplicar esfuerzos para mostrar crecimiento en medio de la depresión nacional (que ya acredita diagnóstico de crónica). Complejidades que van más allá de la interna que desvela, y que invitan a la administración provincial a ser firme pero diplomática, en aras de la mentada convivencia en la diversidad que impera desde hace años.

El reclamo por el regreso de la tarifa Comahue (que Nación eliminó en los ´90) constituye un ejemplo de ello; como también lo constituye el hecho de recordar permanentemente que Vaca Muerta es un descubrimiento de Neuquén para el país. Es, además, una las esperanzas en las que el país puede apoyarse para emerger.

Claro que, en el mientras tanto, las movilizaciones, los piquetes, el descontento (que tanto saben capitalizar las organizaciones de izquierda) y los azotes de la inflación generan un panorama dificultoso, del que no escapa ninguna administración provincial; tampoco la neuquina que, claro está, ha comenzado a despegarse. Pero tanto los sueldos de la administración pública como los programas y planes sociales están atados a ese flagelo, como también lo están otras cuestiones tales como las licitaciones y los subsidios al transporte. En definitiva, la inflación todo lo alcanza y lo complica.

Durante el encuentro que el MPN Azul realizó hace poco más de una semana, en Zapala, se escucharon declaraciones medianamente fuertes, no solo hacia la presente administración nacional, sino también hacia la que la precedió, ya que después de todo ambas son adversarias. “Vienen a la provincia a hacer turismo político y a decirnos cómo tenemos que gobernar”, acusó el precandidato a gobernador, Marcos Koopmann y fue por más: “Si tienen la receta mágica por qué no se ocupan de resolver el problema de la inflación”.

Sus dichos fueron refrendados por los del ex gobernador y candidato a presidente de la Convención partidaria, Jorge Sapag, quien apeló a la historia y fustigó al consabido centralismo porteño. “Cuando nos preguntan si no sería buena la alternancia en la provincia después de 60 años, yo les respondo que si nos manejamos por lo que fue la alternancia a nivel nacional, la experiencia no le ha dado demasiados buenos resultados al país”, ironizó.

Poder adquisitivo, precios, (falta de) trabajo; en fin, en esa alternancia mucho influyó el bolsillo, al que el general Perón definió como “la víscera más sensible” y muchas veces es así. “Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”, es la frase que el ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, dejó para siempre en el glosario nacional. Por entonces el país, en rigor sus habitantes, padecían la hiperinflación y así le respondían al funcionario. Hoy el punto más flaco del gobierno de Alberto Fernández es quizá la inflación; entonces cuanto más lejos de quienes tienen la responsabilidad doblegarla (y no lo consiguen), mejor.

La inflación golpea fuerte en Neuquén y así lo acreditan los informes que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), ligado a Libres del Sur. El informe de mayo, que se conoció hace apenas unos pocos días, ilustra al respecto.

Dice que de los 57 productos que se necesitan para mantener una nutrición equilibrada, 43 registraron subas y que las carnes acusaron un aumento promedio del 20,15% en apenas un mes. “Los productos que más aumentaron fueron paleta (40%), hígado (28,57%) y carne picada (15%)”, ilustraron al ponerle números a lo que se siente en el bolsillo.

El estudio también arrojó las siguientes subas en comercios de barrios de la ciudad capital: batata (15,15%), banana (13,64%), tomate (13,64%), papa (11,63%), aceite (8,7%) y harina (8.3%). El índice barrial de precios de mayo tuvo “un aumento del 9,9% con respecto al mes anterior”, aseguraron y dijeron que una familia compuesta por cuatro personas necesitó, en mayo, un ingreso cercano a los 120 mil pesos, para no estar debajo de la línea de la pobreza. “Si se mantienen estas cifras, la inflación anual rondará el 70 o 75%”, advirtieron.

Es alto; en realidad, altísimo. Entonces el MPN avanza en sus estrategias de distanciamiento. Y, como quien no quiere la cosa, multiplica las exposiciones mediáticas (con obras e inauguraciones), se muestra en terreno, profundiza sus recorridas por cada una de las localidades de la Confluencia y del interior y sigue presentando a sus candidatos; entre ellos, los intendentes. En efecto, al proyecto reeleccionista de Mariano Gaido se les sumaron el de Patricia Fernández (Senillosa), Carlos Koopmann (Zapala) y Gustavo Suárez (Plaza Huincul), respaldados todos por el gobernador y candidato a la reelección en la presidencia del partido, Omar Gutiérrez, quien los anuncia de a uno por vez, para que se hable del MPN.

Por estos días, Marcos Koopmann trabaja en la elaboración de sus programas de gobierno (“laboratorio de ideas”, subrayan) y el sector Azul apura la organización de los actos que volverán a tenerlo como principal orador. Por lo pronto, para el precandidato no hubo feriado y el viernes participó de distintas reuniones en La Sirena, Don Bosco, Los Polvorines, Belgrano y Rincón de Emilio; todo mientras avanzan con la planificación de los actos que, en principio, tienen la siguiente agenda: el primero de julio, Plaza Huincul; luego Chos Malal y después San Martín de los Andes.

En fin, suelen decir los conductores del MPN que Neuquén no es isla ni colonia; pero está claro que hay ocasiones en las que se impone tomar distancia y aislarse de las cuestiones incómodas (aunque sin herir demasiadas susceptibilidades; además, todos conocen las reglas del juego).

Mientras tanto, las distintas vertientes de JxC construyen o intentan construir en un clima no exento de rispideces; a punto tal que el precandidato a gobernador y diputado nacional por el PRO, Francisco Sánchez, terminó cruzándose con la CC-ARI neuquina luego de que defendiera a Javier Milei de un ataque de Elisa Carrió, quien lo comparó con Adolf Hitler. Sánchez dijo que los dichos de la fundadora de Cambiemos son delirios y recibió una devolución lapidaria de la diputada provincial Karina Montecinos, quien lo tildó de pseudo político.

La CC-ARI ya tenía su propio asunto interno con la resistencia a la incorporación de Jorge Sobisch (Democracia Cristiana), quien hace unos pocos días formalizó su solicitud de ingreso, con el aval del ex senador Miguel Angel Pichetto. Sobisch se fijó el objetivo de disputar la candidatura a gobernador y hay otro precandidato que no lo quiere en la interna; se trata del ex diputado Jorge Taylor (PRO), quien sin embargo simpatiza con Pichetto. Las aguas se agitaron, se esperan jornadas intensas y habrá que ver quien o quienes salen más salpicados.