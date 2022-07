UnTER le da oxígeno a una gobernadora desaparecida

Tras quince días de ausencia, descansando en Bariloche como miles de turistas argentinos y brasileños, la gobernadora Arabela Carreras tuvo una breve aparición pública, donde volvió a atacar al gremio docente, minimizó la masiva no vuelta a clases y pretendió generar una diferencia en el Frente Sindical, valorando la posición de ATE en el paro de 48 horas con una acatamiento superior al 95%. Y a diferencia de otras oportunidades, está vez no dijo que no iba a haber nuevas propuestas salariales, directamente no hubo.

Los tiempos son difíciles en todas las administraciones. La incertidumbre del día a día que atraviesa el país se ve evidenciado en las arcas públicas sin ningún tipo de previsión. La inflación castiga al bolsillo de los asalariados y los ingresos están estancados. En este contexto, Río Negro tiene como agravante la deuda, de la cual no pudo cumplir con los pagos a mediados de julio y debió recurrir a una nueva emisión de bonos para cubrir el RN 2020 y conseguir 700 millones para oxigenar las cuentas.

El medio aguinaldo se pagó gracias a un nuevo descubierto con el Banco Patagonia. La promesa de los dos mil millones que debían llegar de Nación quedó sólo en eso. Apenas llegó un poco menos de un tercio de esa cifra, 600 millones que el gobierno de Alberto Fernández transfirió el pasado lunes.

Nuestra provincia recibió un aporte del Estado Nacional por $600 millones.



Agradezco al Presidente de la Nación, @alferdez, a los ministros @wadodecorrido y @sbatakis por la visión federal que nos permite crecer. — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) July 25, 2022

La semana arrancó con un paro de 48 horas de los docentes y estatales. El acatamiento fue masivo. La primera respuesta llegó de boca del ministro de Economía, Luis Vaisberg, que emulando al mejor Domingo Cavallo de los 90s, se sentó a dar explicaciones sobre la ausencia de recursos frescos en las cuentas provinciales y aseguró que no tiene nada más para ofrecerle a los estatales. Luego, el aparato del estado montó una serie de declaraciones de intendentes amigos, de dudosa procedencia y de las que probablemente no exista una sola grabación.

Días después fue la gobernadora la que salió nuevamente con los tapones de punta contra los docentes. calificó de "lamentable" el no regreso a clases, aseguró que "fue una adhesión bastante desigual" y deslizó que la medida se sostuvo con el paro de ATE, en un intento por desestabilizar el Frente Sindical, de buenos resultados a los empleados públicos durante el primer semestre. Pero no dijo una sola palabra sobre un nuevo llamado a paritarias.

La última oferta el miércoles 20 de julio, en el que mantuvieron los 2.500 pesos de suma fija para julio, 4.500 para agosto, con 1.500 como remunerativo; y un 7% para septiembre, que recién se haría efectivo en octubre. Esto fue rechazado por todos los sindicatos, que esperaban una nueva convocatoria.

Con la pelota en poder de los gremios, se esperaba una reacción más fuerte de UnTER, pero la debilitada gestión de Sandra Schieroni al frente del sindicato docente, convocó para un Congreso para el próximo jueves que le da a Carreras aire fresco para terminar en paz sus vacaciones.

Por el lado de UPCN, rechazaron la medida pero tienen una perfil más bajo. En cambio ATE puso como fecha límite mañana. En caso de no haber convocatoria a una nueva paritaria, con una oferta superadora, entienden que el próximo paso es salir a las calles con una movilización provincial masiva y hasta se habla de cortes de ruta en cada uno de los ingresos a la provincia. Y si coinciden con los otros sindicatos del Frente, mejor.

SiTraJur, otro de los gremios que integra la alianza con ATE y UnTER, también rechazó la propuesta del STJ, que a diferencia de los otros sectores de la administración pública, sólo le ofrecieron a los judiciales un 7% para septiembre, sin las sumas fijas. También las bases votaron por el inicio de medidas de fuerza, aunque no definieron cómo se realizarán.

Por el lado de la oposición, cualquier asesor de imagen recomienda pasar desapercibido en este momento. El cipoleño Aníbal Tortoriello, de un crecimiento importante en los últimos meses, se mantiene en silencio pese a la visita del ex presidente Mauricio Macri a Bariloche y Dina Huapi, el diputado no estuvo dentro de las caras sonrientes que aparecían cerca del líder del PRO.

En cambio, el que si estuvo y aprovecha cualquier situación para aparecer es el legislador Juan Martín. Enemistado con el ex intendente de Cipolletti pretende sumar votos y demostrar puertas adentro que tiene su propio espacio. Quiere que en el reparto de cargos en la lista de Tortoriello gobernador, tener un lugar en la sábana que le permita mantener la banca.

Por el lado del peronismo, la familia Soria aparece alejada de todo movimiento político en la provincia. María Emilia, la intendenta de Roca, se vio envuelta sin quererlo en el escándalo de ATE en San Martín de Los Andes y el ataque a tiros por parte de un militante ligado a Carlos Quintriqueo. Apenas se conoció el nombre del criminal que disparó contra manifestantes y contra dos reporteros gráficos, también comenzó a circular una foto de Soria junto a varias personas que hacían la clásica V de la victoria, entre ellos Pedro Darío Jofré.

Si bien agosto arranca con conflictos múltiples, el estado de ebullición en el que está la Policía anuncia un problema grave más que Carreras deberá enfrentar esta semana. La sanción por las protestas de mayo no salió de la Jefatura, sino que fue la gobernadora que instruyó a la ministra de Seguridad Betiana Minor. Los referentes del Consejo de Bienestar Policial anunciaron una retención de servicios. El final del conflicto es previsible si no hay marcha atrás.