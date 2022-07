Carreras de vacaciones, más deuda y paro

La capacidad hotelera está colapsada, con récords de visitantes que no se quieren perder una de las temporadas invernales más exitosas de los últimos tiempos. La ansiada nieve permite que Economía haga cálculos a cuenta de lo que representará el impresionante flujo de turistas en la zona cordillerana, que también tuvo a la gobernadora Arabela Carreras como una más, disfrutando del hermoso blanco blanco que cubre la ciudad. Mientras, el ministro Luis Vaisberg debió endeudar nuevamente a la provincia ante la imposibilidad de hacer frente al pago de los bonos y en el medio mantuvo el ofrecimiento de 11 mil pesos para los estatales, con los que utópicamente pretendía dejarlos conformes hasta septiembre. la respuesta no fue más que la imaginable: paro por 48 horas para lunes y martes.

Es raro pensar que con la amenaza del no regreso a clases la gobernadora pudiera tomarse una semana de vacaciones. Pero todo es posible en la gestión de Carreras, quien día a día deja en evidencia que está al frente de un gobierno en retirada. También estuvo alejada de las negociaciones con Nación para que permitan la colocación de bonos para pagar otros bonos, y también de la rosca de Alberto Fernández, quien no la invitó al encuentro con los gobernadores a los que les canjeó obra pública por respaldo público.

Desde el, cada vez más reducido, círculo íntimo de Carreras, confiaron que no estaban al tanto de la convocatoria del Presidente. Aunque por otro lado quedó expuesto que si Fernández debe sentarse a negociar con alguien de Río Negro, no lo hace con la gobernadora, quien ya confirmó que no intentará su reelección.

Carreras canceló toda su agenda oficial para tomarse unos días de descanso en Bariloche, ciudad desde donde gobierna la mayor parte de cada una de las semanas y destino de la mayor parte de aportes del Estado provincial. La mandataria confió que pretende ser la candidata a intendente de la ciudad con el padrón más abultado de Río Negro y deja evidenciado el comienzo de la campaña, por más que todos coincidan que "es muy prematuro para hablar de candidaturas".

Las negociaciones estuvieron a cargo de Vaisberg. Con Nación, para que le permitan colocar bonos de deuda pública. Río Negro no podía hacer frente al pago del aguinaldo a los estatales y a su vez cumplir con los 1800 millones de pesos de cancelación para los RN 2020. Finalmente la ministra Silvina Batakis aprobó un nuevo endeudamiento por 2500 millones, que sirvió para el canje de los bonistas y la colocación 700 millones más que ingresaron a las desnutridas arcas rionegrinas.

Esta negociación le permitió al ministro de Economía hacer una nueva oferta a los estatales, quienes esperaban ansiosos una propuesta superadora a los magros 11 mil pesos en sumas no remunerativas a distribuir en julio, agosto y septiembre. A esa oferta que se mantuvo durante 3 paritarias, el pasado miércoles le agregaron un 7% de incremento dentro de 3 meses. La respuesta fue la esperable: UnTER, ATE y UPCN la rechazaron por insuficiente y lanzaron medidas de fuerza, que se suman al paro ya casi permanente de los hospitalarios de ASSPUR.

Los docentes habían anunciado que en caso de no arreglar el salario para los próximos tres meses no volverían a clases después de las vacaciones. Sin embargo el gobierno continuó con la intención de disminuir el impacto de la inflación con sumas no remunerativas que tampoco eran tan grandes como para convencer a los trabajdores.

Nuevamente el gobierno provincial careció de reflejos para neutralizar las posturas sindicales. Las cuentas no permiten un margen de acción más amplio, por lo que tampoco aparece en el horizonte un posibilidad de arreglo a corto plazo. Río Negro no tiene recursos. Lo anticipó Vaisberg hace dos meses al explicar que las erogaciones crecieron y se dificultaba hacerle frente a los compromisos, que desde hace bastante tiempo sólo se limitan al pago de sueldos y la deuda, propia y heredada de la gestión de Alberto Weretilneck.

Lo cierto es que miles de chicos en edad escolar mañana y pasado podrán dormir hasta tarde durante sus vacaciones. Como también lo hizo la gobernadora Carreras en su estadía en Bariloche, un reflejo de toda su gestión.