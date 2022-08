Sueldos millonarios en la Justicia que no funciona

La semana que termina fue bastante movida en Neuquén, no sólo por las protestas y cortes que realizaron diferentes organizaciones sociales, sino también porque la ciudad fue sede de la exposición Argentina Oil & Gas, cuyo eje medular giró en torno a Vaca Muerta. La provincia recibió, además, la visita del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, quien se reunió con Omar Gutiérrez y con Marcos Koopmann. Y, en paralelo, partidos de izquierda expresaron sus rechazos no sólo al diplomático, sino también al superministro de Economía, Sergio Massa. Pero no fue lo único que pasó en la semana. Nada de eso, también se conoció un informe sobre la ineficiencia de los juzgados de Familia. Veamos.

Las deudas de los magistrados

Jueces y juezas del fuero de Familia de la provincia de Neuquén no cumplen con sus obligaciones laborales y, con su desidia, perjudican y hasta exponen a innecesarios padecimientos psicológicos a quienes más cuidados necesitan y merecen: los niños y las niñas. Es más, ni siquiera aplican las herramientas que les brinda el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, para resolver rápidamente los conflictos y asegurar el sagrado vínculo de los niños con sus progenitores.

Según datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén, entre 2008 y 2021, ingresaron 84.732 causas a los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción (con cabecera en la ciudad capital); y en esos 14 años, sólo resolvieron 23.797, es decir apenas el 28,08%. En 2021, el fuero de Familia fue el que más fondos tuvo en el Poder Judicial neuquino, y sus resultados volvieron a ser paupérrimos: resolvió menos de un tercio de sus causas, mientras que el Laboral dictó sentencia en el 52,24% de las suyas. Un dato no es menor: el presupuesto de Familia triplica al del Laboral.

En fin, fuentes de Tribunales confirmaron, además, que ninguno de los jueces y juezas del fuero de Familia capitalino cobra menos de un millón de pesos por mes, y no pagan impuesto a las Ganancias. Estos magistrados ingresaron al Poder Judicial antes de 2017.

Las cuentas claras

Para los auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén, no todas las cuentas están claras; al menos no lo están en el caso de dos ex jefes comunales a los que les aplicó multas que deberán pagar de sus bolsillos (junto con otros ex funcionarios). Uno de esos castigos recayó sobre el ex titular de la comisión de fomento de Villa Traful, Nicolás Lagos, al que condenó por la ausencia de papeles que justifiquen gastos realizados durante el ejercicio 2015. Ahora Lagos y quien fuera su secretario tesorero, Nelson Gualberto Ortega, deberán afrontar una multa de 157.025,80 pesos, incluidos los intereses. Lagos ya había recibido una sanción por cuestiones similares, del período 2016.

El Tribunal también sancionó a la ex intendenta de Zapala, Soledad Martínez, por no haber podido justificar parte de los gastos del ejercicio 2013. No es la primera vez que ese organismo sanciona a la actual diputada provincial por el Frente de Todos (FdT). Hacia fines de 2021 lo hizo por el ejercicio 2014. La condena que ahora recayó sobre Martínez y tres de sus ex funcionarios es de 422.780,97 pesos, incluidos los intereses, que deberán pagar en forma solidaria. La ex intendenta dijo que la resolución del Tribunal se pronuncia sobre ocho recibos “X” que “no están firmes ya que interpusimos un recurso de consideración”. Además, aseguró que de las actuaciones surge claro que “no hubo perjuicio económico a la municipalidad”.

De nuevo a juicio

Andrés Villar es un sujeto que recientemente fue condenado por haber mantenido secuestrado a su defensor, en Zapala. Lo nuevo es que será nuevamente enjuiciado en una causa que lo tiene como presunto autor del delito de abuso sexual en perjuicio de su hijastra. El 22 de abril último, el sujeto este fue absuelto por un tribunal compuesto por tres juezas con el argumento de que “no se logró acreditar la acusación”. Pero, ahora, un tribunal de Impugnación anuló esa sentencia por “incongruencias entre lo presentado por la fiscalía y los testimonios escuchados durante el juicio”. Para Impugnación ese fallo fue “contradictorio”, ya que se valoró el testimonio de la víctima y de los testigos, pero primó la diferencia de fechas y lugares expuesta entre la fiscalía y la querella.

Las vaquitas son ajenas

Un grupo de delincuentes se robó nada menos que 27 vacas y, lógicamente, les resultó imposible esconderlas. De hecho, personal policial de Junín de los Andes las encontró en una estancia e inició los trámites para que sean rápidamente restituidas a sus dueños. Los ladrones las tuvieron encerradas durante unas pocas horas.

El operativo estuvo integrado por personal de la División Brigada Rural y Abigeato de Junín de los Andes, y contó con la colaboración de G.E.O.P y la División Tránsito de Piedra del Aguila. Los efectivos recorrieron alrededor de 100 hectáreas.