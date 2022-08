La interna en UnTER genera tensión en el gobierno provincial

La interna por ocupar la conducción central en UnTER complica cualquier intento de acuerdo entre el gobierno y el sector docente, quienes quedaron solos en la pelea por una mejor oferta salarial para los próximos tres meses. Con ATE y SiTraJur fuera del conflicto salarial durante los próximos tres meses, el gobierno sabe que tendrá que confrontar con todas las armas, la única duda es saber si la gobernadora Arabela Carreras esta dispuesta a perder el poco capital político que le queda con todo lo que genera tener a los chicos fuera de las escuelas.

De la mano de Rodolfo Aguiar, ATE logró lo que quería, aceptó el aumento propuesto y además 20 mil pesos en concepto de indumentaria que reforzará los sueldos en septiembre. Esta jugada condicionó también a los otros sindicatos, quienes no tuvieron margen de acción. Los de pechera verde hacen su negocio y siempre es bueno para el gobierno tenerlos en sus lugares de trabajo y no en la calle reclamando.

La conducción central de UnTER también pensaba en un posible arreglo, pero nuevamente las seccionales más importantes se plantaron en un rechazo del que no quedó del todo claro el por qué. La negativa no se dio por insuficiente, sino porque se mantienen algunas sumas fijas que no son bonificables ni remunerativas. Se definieron dos paros de 48 horas, con una marcha provincial a Viedma.

El gobierno parece plantado y dispuesto a dar pelea. Si bien en el primer día de huelga Carreras se negó a opinar al respecto, ya en la segunda jornada dejó en claro que utilizarán todo lo que tengan a mano para minimizar el efecto y condicionar cualquier intento por parte del sindicato de intensificar las medidas con paros más largos.

Cualquier amenaza de descuentos de días no trabajados ya no tiene el efecto deseado. Todos saben que cuando se llega a un acuerdo es lo primero que se negocia y esa presión termina en la nada. Sin embargo ahora la apuesta es un golpe directo a los bolsillos destruidos por los casi 8 puntos de inflación de julio.

La oferta paritaria contemplaba en la primera cuota un incremento del 4% que serviría para equiparar el acuerdo del primer semestre con la inflación y otro 8% para los salarios. Todo se debía cobrar en septiembre, pero por las medidas de fuerza, la propia Carreras aseguró que no se liquidará ese 12% con los sueldos de agosto. Entonces, los docentes mantendrán los mismos recibos de sueldo de julio, con una pérdida real del salario.

Y en estos términos, no se sabe con certeza cuál de las dos partes tendrá resto para aguantar. UnTER tiene unas elecciones por delante en octubre y si bien el sector oficialista que conduce está complicado, la oposición no logró hacer una lista de unidad, por lo que le da alguna chance a la alianza Azul Arancibia para quedarse un nuevo periodo al frente.

En tanto, lo de Carreras es más complejo, porque no se trata de la voluntad de 18 mil docentes, sino que hay cosas más importantes en juego, como mantener a Juntos Somos Río Negro al frente del Ejecutivo. El gobierno provincial trabaja en el diagrama de la elección a gobernador que no será más allá de abril y con un candidato conocido: Alberto Weretilneck. Pero los conflictos sindicales no ayudan a la planificación, más teniendo en cuenta las complicaciones financieras, con muchas deudas, sin pago a proveedores y con los ingresos cada vez más limitados.

Quizás sea esta la preocupación del cipoleño, que tuvo un mano a mano en la semana con el ministro de Economía Luis Vaisberg, con la intención de conocer realmente cuáles son los números que comprometen la próxima gestión, que deberá enfrentar además el pago millonario en dólares del Plan Castello, ese crédito de 580 millones de billetes verdes que le permitió realizar obras públicas, que por otra parte son las únicas que pudo inaugurar Carreras en su gestión.

Otro tema que daña la pobre imagen de la gobernadora es el avión que compró a 4,2 millones de dólares. Existen dos investigaciones sobre el sobreprecio de esa operación, una en la Justicia ordinaria y otra en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, un órgano de control en manos del propio gobierno. Quizás sea por eso que la mandataria no apareció por la pista del aeropuerto Gobernador Castello cuando el martes llegó el viejo Cessna 1994 que logró ser reparado en Salta para llegar a Viedma. Si bien lo mostraron como un avión sanitario, se sabe que también podrá ser utilizado para el traslado de Carreras y de sus funcionarios.

Nadie quiere mostrarse cerca del avión y tampoco nadie quiera hablar al respecto. La gobernadora intentó en algún momento justificar la compra, pero ahora hace silencio y se niega a hablar con la prensa de ese tema. Mientras los expedientes de gastos se suman a lo ya pagado, como pilotos, seguro, y hasta un tractor para remolcarlo en Viedma, desde la pista hasta el hangar.

Con todo esto las próximas semanas serán intensas, sin mucho para anunciar, con el proyecto de Hidrógeno Verde cada vez más verde, con una marcha en Viedma de docentes que se sumará la CTA Autónoma, se entiende por qué Carreras decide gobernar más de la mitad de la semana desde Bariloche, donde la lluvia de aportes a las distintas instituciones le permiten estar más tranquila que en la capital provincial.