La inversión más fuerte es, por ahora, en la política

Los tiempos han sido determinados por el MPN en el gobierno, con la ordinaria facultad que le da la legislación vigente en Neuquén para ajustar los cronogramas electorales según propia conveniencia. De acuerdo con la fecha (anticipada desde esta multimedia) del 16 de abril para las elecciones generales, el plazo para la presentación formal de candidaturas se extiende hasta el 10 de febrero.

Ya no habrá más tiempo, pues, para prorrogar definiciones, en un escenario donde el MPN manda ampliamente, pues compite consigo mismo, enfrentando con la fuerza del cisma al oficialismo (Marcos Koopmann) dueño de la marca, y la oposición (Rolando Figueroa) que se presenta con partido propio y colectoras todavía en formación.

Por fuera de esta polarización quedan todavía los indecisos del peronismo, sumergido en el peor de los mundos dada la debacle nacional y el estrepitoso fracaso de su gobierno. No hubo noticias en la semana que pasó del sector presidido por el ex secretario de Energía, Darío Martínez, así que lo que está en marcha es la candidatura de Ramón Rioseco, dueño también de una marca propia, aliado con el senador Oscar Parrilli. Habida cuenta del poco tiempo que queda por delante, se especula con que esto no cambie, y que los peronistas que no comulguen en esa misa, se presentarán, por la vía que sea, alineados con la rebelión de Figueroa.

Como se sabe, ya están en la fila por sumar votos del MPN contra el MPN, los referentes principales del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino. Allí se hará la mixtura variopinta, con el Frente Grande de Soledad Martínez, los peronistas adversos a Rioseco-Parrilli, como el ex intendente de Villa la Angostura, Hugo Panessi, y aliados de la nueva camada política como quien será la candidata a vice de Figueroa, la intendente de Plottier, Gloria Ruiz.

Más allá de la exhibición de alianzas satelitales, que se hace tanto desde el oficialismo como de la oposición, en el ancho campo de la batalla por venir se comienzan a confirmar todas las argucias y audacias de una política que se conoce a sí misma, tanto en las buenas como en las malas. En el juego incesante de las picardías, habrá que mirar atentamente lo que ocurra en el distrito capitalino, muy singular, ya que habrá comicios municipales simultáneos con la fecha provincial, con el actual intendente, Mariano Gaido, liderando las encuestas y marchando hacia su reelección. Gaido, se percibe, es un elemento sustancial de la coyuntura, y está dispuesto a tirar la casa y algo más por la ventana, con una Fiesta de la Confluencia gigante en medio de la campaña.

Así, la campaña política en marcha será, sin ninguna duda, la que más dinero exhiba (o esconda), en la búsqueda de votos, de toda la historia electoral reciente. Hay aquí un detalle que no se puede dejar pasar, y que es, precisamente, la potencial distancia entre lo que se dice y confiesa públicamente, de lo que no se dice en público ni se exhibe en los carteles de la loca propaganda: como está en juego el futuro inmediato de la administración de ese tesoro todavía sin fondo que son los yacimientos de Vaca Muerta, hay gente dispuesta a invertir muy fuerte en la política.

La política es, en estos tiempos de Argentina, la atracción inversora más fuerte, pues, aunque suene raro, es el único rubro capaz de sortear todos los temblores e incertidumbres. Ella misma es la dueña de la incertidumbre mayor, y, el poder del dinero, sabe perfectamente que es la que mejor pagará si se acierta.

No hay impudicia en esto, sino pragmatismo. En un escenario donde proliferan pobrezas e incapacidades, se apostará con fuerza y lejos de las “convicciones” ideologizadas. No se verá nunca más tanta distancia entre lo que se dice y promete, y lo que realmente se hace.