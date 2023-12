En 20 días de gestión, los mensajes de Weretilneck

La deuda abruma. Y ante la crisis económica el gobernador Alberto Weretilneck fijó un estricto control de gastos con algunas premisas claras. Estratega como pocos, sabe que es tiempo de ajuste con u n costo político muy fácilmente trasladable . Como a lo largo de la gestión de Arabela Carreras no lo identificaban como parte del gobierno, ahora también lo aprovecha y muestra las deudas que le dejó su antecesora. Además, señala al presidente Javier Miliei como responsable de la falta de plata. Los mensajes que dio en sus primeros 20 días de gobierno son claros.

Sin demasiados cambios por mostrar en apenas un puñado de semanas en el poder, Weretilneck volvió a imponer sus clásicas recorridas por toda la provincia. No tiene demasiado para prometer, entonces escucha y muestra señales de diálogo con todos los sectores. Entonces, publica en sus redes las constantes reuniones con los intendentes provinciales, incluso con aquellos con los que estuvo enfrentado.

Así fue como pasó por Roca y se reunió con María Emilia Soria. La intendenta sabe que los tiempos cambiaron y no están permitidos los ataques verbales venenosos, a los que están acostumbrados los integrantes de la familia que mantiene el poder en el segundo municipio de la provincia desde hace 20 años. Weretilneck también es conciente de que es el momento de una tregua y que la provincia trabaje en conjunto con el municipio.

Después de casi una década de desacuerdos, Weretilneck volvió a ingresar al municipio de Roca y se reunió con María Emilia Soria.

El mensaje de diálogo pemanente también lo evidenció la semana pasada cuando se juntó con su par de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien elaboraron estrategias para defender a las provincias de la norpatagonia del alcance del polémico DNU del presidente y de la Ley Omnibus que golpea a ambos territorios por todos lados. Les preocupa a la anunciada privatización de YPF, y el caos terrible que genere en Vaca Muerta.

Es por esto que ante los mensajes que transmite el gobernador, poco se entiende la ficha que jugó el diputado Nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, uno de los integrantes del bloque Federal que conformó el partido provincial de Río Negro, con sus pares de Neuquén, Salta y Misiones.

Domingo no desconoce este acuerdo y sin embargo quedó fuera de juego en declaraciones periodísticas. Hay que reconocer el oficio por periodistico del entrevistador, que le preguntó por las cosas buenas del DNU y la Ley Omnibus que envió Milei al Congreso. La respuesta estuvo cargada de una tremenda ingenuidad política. Entoces se abren interrogantes: ¿el diputado se cortó solo y dijo lo que pensaba? o ¿hay un mensaje de acercamiento hacia la presidencia por parte del partido provincial?

Es prematuro hacer conjeturas al respecto. Sin embargo se puede recurrir a los antecedentes de Domingo. Hace unos años cuestionó con dureza un corte de ruta en el acceso al aeropuerto de Bariloche que le impedía viajar a Buenos Aires y se cruzó con el líder de ATE, Rodolfo Aguiar. Luego, ante una manifestación de taxistas frente al Centro Cívico , bancó la llegada de Uber. Estos fuertes posicionamientos no jugaron a su favor cuando Weretilneck intentó posicionarlo como candidato a intendente. Al ex ministro de Economía de la última gestión del cipoleño le falta mucho por caminar en las pendientes calles de Bariloche y quedó demostrado en su corta e ineficaz campaña mediática en la que invitaba a los vecinos a tomar mate y hablar de las necesidades de la ciudad.

Domingo intentó ser candidato en Bariloche, pero no alcanzó el nivel de conocimiento entre los vecinos.

Sobre el DNU, Domingo lo justificó: "lo han utilizado todos los presidentes", aunque reconoció que es difícil analizarlo en su conjunto. En tanto que por la Ley Omnibus, que debe tratar el Congreso en sesiones extraordinarias, se refirió a las privatizaciones y que "no todas las empresas son imprescindibles para el desarrollo", valoró la posición de Weretilneck de no vender INVAP (100% capital estatal rionegrino), pero "hay otros casos de empresas nacionales que no tienen la misma conducta. No sirve oponerse en forma dogmática a las privatizaciones. Con YPF habría que ver cuál sería el sentido".

Nadie del gobierno provincial salió a bancar la parada y quedó en off side como en sus épocas de juventud con la casaca roja del Roca Rugby Club. Tampoco aclararon que se trataba de un opinión personal. Nadie cercano al gobierno comentó algo al respecto. El que si lo apuntó fue Aguiar, el secretario General de ATE nacional: "Este diputado es de mi provincia y nos avergüenza a todos. ¿En serio va a apoyar medidas que destruirán a Río Negro y agravarán aún más las condiciones de vida de todos?", publicó en Twitter.

Este diputado es de mi provincia y nos avergüenza a todos.

Enserio va a apoyar medidas que destruirán a Río Negro y agravarán aún más las condiciones de vida de todos? Esto tendrá que ver con que ya está pensando en su próximo empleo o con las coimas de las que habló Milei?… pic.twitter.com/gxvKhCjNhS — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 29, 2023

Lejos de arrepentirse, el diputado se puso en posición de rack dispuesto a dar pelea y devolvió un carpetazo con los antecedentes penales de Aguiar por las protestas sindicales que encabezó. "Este señor es de mi provincia. Evitó llegar a juicio en el fuero federal pagando una multa y comprometiéndose a realizar trabajos comunitarios. Está imputado por innumerables delitos. Entre ellos usurpación, lesiones graves, resistencia a la autoridad, privación ilegitima de la libertad y amenazas. No me extraña que los cambios propuestos lo tengan muy nervioso. Como ya nos tiene habituados, los votos que le faltan los quiere reemplazar con violencia".

Este señor @rodoaguiar es de mi provincia. Evitó llegar a juicio en el fuero federal pagando una multa y comprometiéndose a realizar trabajos comunitarios. Está imputado por innumerables delitos. (Sigo). — Agustín Domingo (@AgustinxDomingo) December 29, 2023

Sin dudas que este cruce cotinuará durante las próximas semanas. La provincia necesita recursos e intentará negociar sus votos en el Congreso y para eso Weretilneck nombró en Buenos Aires, a cargo de la Casa de Río Negro, al ex diputado Luis Di Giacomo. Su verdadera función será la de operador político con integrantes del gobierno nacional. Y luego fijar posturas para que vote la senadora Mónica Silva y el propio Domingo. Entre los temas que más preocupan, están las prórrogas de las áreas petroleras, con las que la provincia pensaba obtener dólares en los próximos meses. Milei pretende impedirlo con una modificación a la ley y obligar realizar una nueva concesión.

Mientras, dentro del territorio provincial hay otro tipo de mensajes. El de austeridad ante la crisis económica lo dio el gobernador cuando ordenó que dos camionetas de la custodia sean transformadas en patrulleros. Las envió a Cipolletti y Chichinales, no sin antes remarcar que habían sido utilizadas por la gestión Carreras. También de sinceramiento, cuando en las paritarias, los representantes gubernamentales reconocieron que "estamos al borde de la quiebra", antes de confirmar que no habían recursos para aumentos de salario. Las dos camionetas Nissan Frontier eran usadas por la custodia de Carreras y ahora serán patrulleros.

La importante carga en sueldos que tiene la provincia, que alcanza a más del 70% de los ingresos, obliga a un ajuste a corto plazo. Por el momento, y para que cada Ministerio realice su propio relevamiento, se e xtendieron de forma automática todos los contratos hasta el 31 de enero . Se especula con un fuerte recorte, sobre todo en el personal auxiliar en las escuelas, un sector al que Weretilneck apuntó varias veces antes de asumir su tercer mandato.

Este sector es el mismo que utiliza ATE para hacer efectivas sus protestas. El poder de fuego es enorme y logra paralizar el sistema educativo con el cierre de las escuelas por no poder garantizar la limpieza dentro de los establecimientos. Se vienen curces duros con los de pechera verde, también con UnTER que anunció el no inicio del ciclo lectivo en caso de no arreglar un aumento en la negociación del lunes 8 de enero.