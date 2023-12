Weretilneck entre la falta de plata y la incertidumbre

La primera semana de la nueva gestión de Alberto Weretilneck como gobernador de Río Negro estuvo cargada de incertidumbre. Sin plata y sin definiciones claras desde Nación, los ministros hacen malabares para poder cumplir con la única prioridad impuesta por el mandatario: no alterar los servicios esenciales sobre todo en Salud y Seguridad.

Durante la jura de ministros, Weretilneck advirtió a su gabinete que aprovechen ese día para celebrar, porque de ahí en adelante todas sus intervenciones serían para resolver problemas. Lo más angustiante que enfrenta la tercera gestión del cipoleño es la falta de dinero. Las arcas están vacías y tampoco existe un detalle certero y preciso de la deuda que tiene la provincia con proveedores.

Antes de irse, Arabela Carreras había anticipado que eran unos 8 mil millones, pero los cálculos del nuevo gobierno indican que alcanzaría a unos 30 mil. "Una partida completa de salarios", reconoció una voz de peso dentro del gobierno rionegrino.

Los ministros escucharon la recomendación de Weretilneck: "Celebren ahora porque después serán todos problemas"

No es menor el dato, sobre todo en esta parte del año, cuando se debe abonar a los empleados públicos el medio aguinaldo. No hay fecha y desde la función pública se citó a los sindicatos para el próximo miércoles. Los gremios quieren reapertura de paritarias urgente, pero la respuesta del gobierno sería un esquema de pago en cuotas de la última parte del sueldo anual complementario.

Weretilneck adelantó algo durante un acto en Roca. "No tenemos fecha y haremos un esfuerzo enorme para poder al menos pagar una parte antes de las Fiestas de Fin de Año".

En ese mismo acto en Roca el mandatario enumeró los puntos que planteó para hablar con el presidente Milei el próximo martes. La idea era analizar el impacto del impuesto a las ganancias, al que el cipoleño se volvió a manifestar en contra. También, se sumaron muchos temas más, todos relacionados con el flujo de fondos a las provincias, como la parálisis de la obra pública, el fondo de financiamiento de la Anses para el año que viene por los vencimientos y el Presupuesto nacional 2024.

Además, las retenciones a las economías regionales, que Weretilneck planteó como un disparate porque se empezaría a aplicar en plena cosecha.

Después de casi una década sin diálogo, María Emilia Soria y Alberto Weretilneck comienzan una nueva relación ante la gravísima crisis.

Ese acto de Roca, además de las definiciones políticas del gobernador, también marcó el inicio de una nueva relación de diálogo con María Emilia Soria. La intendenta había anticipado que estaba dispuesta a generar un acercamiento. Weretilneck le envió un mensaje y aseguró la presencia de la menor de la dinastía en el acto del Servicio Penitenciario realizado en el ex Maruchito.

Frente a las extremas políticas de ajuste del Gobierno de Milei, ambos entendieron que no pueden permanecer aislados. Weretilneck prometió que el viernes la visitará en su despacho del municipio. El mismo dónde se definió que era él quien debía asumir el Gobierno tras el crimen de Carlos Soria el 1 de enero de 2012.

Milei no solo generó problemas financieros a las provincias, también movimientos políticos de alto voltaje. En Río Negro, el peronismo del camporista Martín Doñate perdió lugar en el "Gran Acuerdo", que fue reemplazado por el ex diputado Pedro Dantas, quien pasó a agrupar al peronismo no alineado con los Soria. El nuevo libertario Juan Martín llevó a los legisladores que quedaron dentro de su bloque a una reunión con Mauricio Macri.

Por otro lado, Cambiemos también quedó envuelto en una crisis. El ARI formalizó su dimisión del bloque y los tres diputados hicieron su propia bancada. Otro sector, el alineado con Aníbal Tortoriello también planteó su salida. Los legisladores Roberta Scavo, Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza pretenden alejarse del PRO que dirige Juan Martín, quien sueña con posicionarse como libertario de Patricia Bullrich en la provincia. Este y los cuatro legisladores leales que mantiene visitaron está semana a Mauricio Macri y le expusieron la actitud de Tortoriello, quien aún preside el partido amarillo en Río Negro.

La crisis es real y no hay muestras claras de su dimensión, aunque se sabe que es gravísima. Llegó el momento de que Weretilneck exponga sus credenciales de piloto de tormentas, como lo definieron desde su espacio. Mucho de lo que suceda en los próximos días dependerá de su elogiada cintura política.