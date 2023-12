En la crisis, Weretilneck espera y estudia qué jugada hacer

En su larga trayectoria en la política, Alberto Weretilneck sobresalió por saber manejar los tiempos, como un talentoso volante central que corta al rival y es el primer creador en ataque. Se lo podría comparar con Roberto “La Oveja” Telch o más acá en el tiempo con Néstor Ortigoza, todos de gran pasado en esa posición en San Lorenzo, equipo del que es hincha el gobernador rionegrino . Sin perder esa virtud, estudió el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó el presidente Javier Milei y recién emitió una opinión, cuando la crítica ya estaba instalada.

Fueron 14 largas horas las que tardó Weretilneck en emitir alguna opinión al respecto. Sin dudas que de manera consensuada, primero salió a cuestionar la medida el vicegobernador Pedro Pesatti: "Cuando el Estado desregula simultáneamente regula de otro modo el desenvolvimiento de la economía. No existe ninguna economía desregulada porque siempre alguien la regula: los monopolios, los bancos, el FMI, etc. Veremos quién regula la economía de Milei...!", publicó el viedmense en Twitter.

No fue casual, alguien debe dejar la puerta abierta para un eventual diálogo para negociar . Y mientas desde Nación sondean la posición de Mónica Silva (reemplazante de Weretilneck) en el senado para el tratamiento de leyes que necesita el presidente, el gobernador esperó a media mañana del jueves para fijar su posición. No lo hizo en base a los cambios que estableció Milei, sino a la forma y cuestionó la falta de diálogo.

El DNU del Presidente avanza sobre facultades exclusivas del Poder Legislativo, derogando leyes sin pasar por el Congreso, eliminando decenas de controles estatales y habilitando la privatización de empresas públicas como YPF y Aerolíneas Argentinas.



Las grandes transformaciones… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) December 21, 2023

Weretilneck debe recomponer su imagen frente al gobierno central. Su fuerte posicionamiento a favor de Sergio Massa en el balotaje lo dejó fuera de juego ante los libertarios. Debió pensar varias veces lo que iba a decir porque aún hay negociaciones abiertas. La provincia perdió por la derogación del impuesto a las Ganancias, entre noviembre y diciembre poco más de 5 mil millones de pesos, un tercio del aguinaldo que su gestión pagará en cuotas por falta de recursos.

Río Negro necesita recuperarlos y Weretilneck encabezó el pedido de compensación de los gobernadores a través del impuesto al Cheque o del impuesto País. El presidente se negó categóricamente a coparticipar esos ingresos y les prometió que Ganancias duraría sólo un año. No se llegó a ningún acuerdo El silencio de Juntos por el Cambio marca lo que sucederá en el Congreso. Milei también sabe que esta puede ser la moneda de cambio.

El presidente Milei le anunció a los gobernadores que no negociará el regreso del impuesto a las Ganancias.

Cada provincia intentará hacer valer sus votos en las distintas cámaras. La vicepresidenta Victoria Villarruel logró juntar mayoría para distribuir los cargos y las comisiones con la unión de todas las fuerzas no peronistas. Pero n o es el mismo panorama ante la discusión del impuesto a las Ganancias . Las provincias petroleras rechazan que se vuelva a cobrar, por el impacto que provoca en los sueldos del sector, todos por encima del mínimo no imponible que se especula que rondará el millón de pesos . Los senadores rionegrinos, el camporista Martín Doñate estará en contra, la barilochense (por momentos pichetista y en otros Cristinista) Silvina García Larraburu puede cambiar y Mónica Silva seguirá el mandato de Weretilneck.

Como en todas las provincias, Río Negro sufrirá un importante impacto con la vigencia del DNU de Milei. En un momento donde cada dólar suma, la privatización de YPF puede complicar la millonaria inversión en el oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en Sierra Grande. A diferencia de Neuquén, que obtendrá mayores ingresos por la liberación de las exportaciones , la renta petrolera rionegrina no llega al 3% de lo que representa en la vecina provincia. La baja del consumo impactará en el IVA y su coparticipación, y se sentirá en el turismo, que es la segunda economía. En tanto que la fruticultura, con sus históricos problemas estructurales, parecerían no mejorar durante el gobierno libertario.

Weretilneck para la pelota y espera. La situación económica es muy difícil, la deuda que heredó la provincia es mucho más que los 8 mil millones anunciados por su antecesora Arabela Carreras. Los cálculos oficiales indican que son 26 mil millones, casi una partida salarial mensual. Aunque hay gastos que no fueron imputados y algunos se animan a presagiar que puede llegar a los 50 mil millones, más los 92 millones de dólares que debe pagar del Plan Castello.

El gobernador anunció que la prioridad en estos primeros meses, es destinar los recursos a Salud y Seguridad. Los hospitales no tienen insumos, en Cinco Saltos no había alimentos para preparar comidas al personal, en Cipolletti y Roca, se suspendieron las intervenciones programadas, solo como muestra de lo que sucede.

En Seguridad, en apenas dos semanas de gobierno no se logró revertir la crisis institucional que dejó la anterior conducción policial anterior. Y aunque se destinó más personal y móviles, la fuerza aún no se recupera. Cipolletti está en problemas, la regionalización del delito y su cercanía con Neuquén, se nota. Esta semana robaron a plena luz del día una joyería, con mazas rompieron las vidrieras y escaparon, todo en pleno centro y sin que intervenga ningún efectivo. La Jefa, Mary Carmen Carrizo llegó a la ciudad para tranquilizar a los comerciantes y hacer escuchar su voz de mando. Los gremios ATE, UnTER y SiTraJur manifestaron frente a la Casa de Gobierno en Viedma.

Como consecuencia de la crisis, también sube la conflictividad. El desdoblamiento del pago del aguinaldo fue un sacudón importante para los trabajadores. Los gremios cuestionaron la medida y se quejaron de que Carreras les mintió: "nos habían dicho que no el dinero estaba garantizado", se escuchó de boca de un sindicalista. También hubo paritarias, y desde el gobierno no hubo oferta salarial, no sólo para atenuar lo que viene, tampoco para ajustarse a la inflación de estos dos últimos meses. Los gremios se retiraron enojados y prometen medidas. UnTER ya anunció el clásico "no inicio del ciclo lectivo". Lejos de algún gesto de austeridad, Ceci, Criado, Barotto, Piccinini y Apcarián, cobraron sus jugosos aguinaldos.

Como buen gesto, Weretilneck dispuso que sus funcionarios no cobren el aguinaldo. Los diputados de Juntos y de la UCR se plegaron a esa medida. El mensaje no llegó al siempre distante y elitista Poder Judicial, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, con sueldos cercanos a los 5 millones de pesos , no se pusieron colorados. Los nombres de Liliana Piccinini, Sergio Ceci, María Cecilia Criado, Ricardo Apcarián y Sergio Barotto, figuran en las liquidaciones de la primera cuota, que se pagó hoy.

Con este panorama de crisis e incertidumbre, el gobernador se mantiene en silencio, alejado de los micrófonos. Más teniendo en cuenta que el presidente prometió que esto es solo el comienzo y que habrá más. Entonces, no habrá demasiado para ofrecer en la paritaria del próximo viernes. Weretilneck vuelve a las bases y apela a su virtud de manejar los tiempos. Espera el momento de cortar y jugar, como lo hacía la Oveja Telch, en el recordado equipo de Los Matadores.