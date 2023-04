El Gran Acuerdo no tuvo un gran resultado: hora del balance

La llegada de Alberto Weretilneck al Círculo Italiano se hizo esperar. El salón no estaba colmado como en otras elecciones, pero esa no era la razón. El resultado de Cipolletti lo preocupaba y recién cuando los 4,22 puntos de diferencia pudieron confirmar a Rodrigo Buteler como intendente llegaron ambos. La tensión se reflejaba en su rostro y hasta un fotógrafo debió pedirle que levante la mano y él apenas hizo un leve movimiento de brazo que llegó con esfuerzo a la línea del pecho. Para cualquier ajeno, esta no es la manera que festeja un tercer mandato como gobernador.

La tensión tenía un por qué más allá de que Buteler haya sacado casi 5 mil votos más que él en Cipolletti, un dato que para nada es menor en el análisis post festejos. Sin dudas que el Gran Acuerdo no tuvo un gran resultado como se comentaba en la previa. Los encuestadores acertaron en las posiciones, pero los porcentajes fueron muy diferentes. La máxima figura política de Río Negro con su propio partido sacó apenas el 31,14% de los votos. En el mano a mano con Aníbal Tortoriello (Cambia RN) hubo 7,24 puntos. Claro que al resultado de Weretilneck hay que sumarle el 10,96% que le aportó el kirchnerismo a través de Nos Une Río Negro del camporista Martín Doñate.

Sin dudas que hay muchas cosas para revisar. Que el oficialismo por sí sólo no tiene tanto poder como se creía, es una de las razones. Asimismo, el antikirchnerismo se hizo sentir con el 23,9% que sacó Cambia RN y el 9,17% que logró Ariel Rivero, quien se presentaba en la boleta con la cara del histriónico Javier Milei, que demostró que extendió su fenómeno al interior del país. Entre ambas fuerzas sumaron 33,07%.

También existe un hastío que se demostró en la cantidad de electores, que bajó en las urnas y significó que casi 200 mil personas no fueron a votar: más que el padrón de cualquiera de las ciudades de la provincia. Más el 7,44% de los votos válidos que fueron en blanco o nulos, que quedó en la sexta posición con 28 mil votos, más que el padrón completo de Allen.

Párrafo aparte lo que sucedió en este municipio del Alto Valle, donde no ganó ni la ex intendenta Sabina Costa, ni la actual Liliana Martín, sino que triunfó el candidato de la UCR, Marcelo Román. Los tres llevaban en sus listas a Weretilneck como gobernador.

Aunque Weretilneck no lo reconoció, sus laderos intentaban explicar, mientras la paridad era sorprendente y esperaban que se carguen los votos de Bariloche, que Arabela Carreras no quedó bien posicionada puertas adentro. Además de su no participación en la campaña, los conflictos sociales le hicieron perder votos a Juntos Somos Río Negro, lo que se sentirá en el nuevo dibujo de la Legislatura. La fuerza provincial perdió 10 bancas y a través de sus aliados sólo sumo 7 de dudosa lealtad después del 10 de diciembre.

Por el otro lado, el crecimiento de Cambia RN en la primer participación provincial de Tortoriello. Los amarillos pasarán de tener apenas un sólo legislador a 14. Y el sector de Milei suma 2, un fenómeno que marca la nacionalización de este personaje a que muchos tratan como loco. Este resultado preocupa a muchos de cara a las elecciones nacionales en la que no encajaría un candidato de JSRN frente al poder de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y los libertarios.

El peronismo demostró que divididos no pueden presentar batalla. Entre todos sumaron 26,25%, pero por separado el ala kirchnerista de Nos Une Río Negro consiguió 10,96%; los soristas con el apoyo del presidente Alberto Fernández de Vamos con Todos, 10,61%; y, los austeros de Gustavo Casas (Unidad para la Victoria) alcanzó apenas 4,68%. De todas maneras, los dos primeros tendrán representación en la Legislatura: 5 diputados Nos Une Río Negro y 4 Vamos con Todos.

Pero el triunfo más importante del sorismo es haber conseguido derrotar al oficialismo de JSRN en Catriel, que pretendía el regreso de Carlos Johnston, el mismo que desapareció hace más de una década durante la misma madrugada que lo mataron a Carlos Soria. La ganadora fue la actual legisladora peronista Daniela Salzotto aplastó con el 49,26% contra 26,65% y evitó ir a segunda vuelta.

Otro que festejó fue Unidad Popular y Social, el flamante partido que impulzaba la máxima figura de ATE, Rodolfo Aguiar. A nivel provincial sacaron un 3,29% con la candidatura de Rafael Zamaro. Y, aunque no hayan alcanzado una banca, celebraron estar por arriba de otras fuerzas tradicionales de izquierda. También, por ganar la Comisión de Fomento de El Cuy. Y, en Huergo -de donde es el ex cura párroco- quedó a 309 votos de la victoria y se posiciona como candidato a intendente.

En Viedma, el oficialismo provincial no tuvo contras. De todas maneras, consiguió más votos Weretilneck que el candidato impuesto por su compañero de fórmula, Pedro Pesatti, quien seleccionó a Marcos Castro para reemplazarlo en la intendencia. Fueron casi 1.800 votos a favor del cipoleño.

Los resultados de cada elección tiene distintas explicaciones y no existe una que sea absoluta. Lo cierto es que se abre un nuevo panorama político en la provincia. La alianza que le permite triunfar a Weretilneck corre riesgo importante de romperse antes de comenzar a ejercer, porque de confirmarse una derrota del kirchnerismo a nivel nacional, lo más probable es que el cipoleño -fiel a sus antecedentes- busque un acercamiento a La Rosada. Además, antes de la asunción, deberán trabajar mucho en la transición. Para ello, deberá juntarse con Carreras, a la que sin dudas le pasará algunas facturas por los votos que se perdieron por el conflicto docente y el de la Policía. Estos últimos, se volcaron a Tortoriello.