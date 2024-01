Mientras Argentina transitaba una de sus peores épocas en tiempos modernos, surgía fuerte el nombre de Ricardo Iorio con su grupo de metal Hermética. Las letras filosas del recientemente desaparecido bajista/compositor evidenciaban la dura realidad de los años 90s, y entre tantos temas, con su particular voz nos dejaba en claro en Memoria de Siglos que "la culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta". Esta obviedad, fue utilizada una vez más en la política. Como el presidente Javier Milei señala permanentemente la pesada herencia , también lo hacen desde el gobierno rionegrino, que acusan a Arabela Carreras de haber gastado más de la cuenta en un gobierno de abundancia .

Antes de asumir su tercera gestión, Alberto Weretilneck tuvo casi ocho meses de transición, aunque recién en octubre envió emisarios para encargarse de verificar el estado de cada una de las áreas de gobierno. El 10 de diciembre, Carreras se fue de Viedma y aseguró: "Dejamos una provincia ordenada, con un futuro planificado".

Sin embargo, pocos días después, el gobernador debió explicar que no tenía plata y que los 8 mil millones que Carreras dijo que se debían, se multiplicaron casi cuatro veces . Con unos 30 mil millones de deuda, Weretilneck decidió pagar en dos cuotas el medio aguinaldo. Y en cada una de las paritarias con los empleados públicos se escucha de sus representantes que "la provincia está al borde de la quiebra".

Hasta ahora, tras un mes en el sillón de Laprida y Belgrano, los tiros hacia la gestión anterior eran por elevación , sin nombrar a su antecesora. Pero esa premisa parece haber llegado a su fin. La que rompió ese acuerdo fue Tania Lastra, quien la responsabilizó de llevar irresponsablemente una "gestión en la abundancia".

Sin dudarlo y menos que se lo pregunten, dejó en claro que los responsables de la situación financiera actual "no están vinculados con esta gestión" y "más allá de que pertenezcamos al mismo signo político, es absolutamente distinta la conducción y la responsabilidad de administrar los dineros del Estado", en clara referencia a Carreras.

Tras cuatro años sin cargos políticos en la gestión Carreras, Tania Lastra volvió al gobierno como secretaria de la Función Pública.

No es casual el exabrupto de Lastra quien aún carga una mochila llena de rencor hacia la primera gobernadora de la historia rionegrina. Pareja del ex policía Hugo Vera (despedido del municipio de Roca en la intendencia de Carlos Soria por manejo irregular del vivero municipal), formó parte del sorismo hasta que dio el salto a Juntos Somos Río Negro, Fue directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, y legisladora provincial hasta 2019, pero luego de sus constantes apariciones con pañuelo celeste, en contra de la ley de aborto, se quedó sin cargo dentro del gobierno de Carreras.

La presidenta de Argentinos del Norte, secundada sólo por integrantes de su familia en la Comisión Directiva, volvió a formar parte del gobierno con Weretilneck y es la responsable de ver la cara de los paritarios de UPCN y ATE. Luego de escuchar la negativa de los sindicatos a la suma fija de 30 mil pesos por única vez, no dejó pasar la oportunidad para cobrarse algunas facturas pendientes con la ex gobernadora.

La misma postura de rechazo tomó UnTER, que salió rápidamente con un comunicado en el que calificó al bono como "una burla" y ratificó "el no inicio del ciclo lectivo 2024". Las paritarias pasaron a cuarto intermedio hasta el martes próximo. Los únicos que anticiparon la posibilidad de llegar a un acuerdo son los de pechera verde, claro que para eso pidieron una suma fija de 80 mil pesos como mínimo . Werretilneck le dejó su banca en el senado a Mónica Silva y la docente le responde de manera fiel.

La administración Weretilneck está en problemas. Los fondos no son suficientes para alcanzar la esa cifra y mientras intenta algún enlace con Nación, mostró su poder en el Congreso a través de su sucesora en el Senado, Mónica Silva. La ex ministra de Educación logró un dictamen propio que hace tambalear el proyecto de reforma política con la Boleta Única . Su voto puede ser determinante para que el oficialismo no consiga los 39 votos para que el presidente tenga su paquete de casi mil leyes .

Ante la falta de emisarios válidos con la presidencia, el cipoleño fue uno de los impulsores del frente de gobernadores patagónicos que, con carácter "constructivo" -como aclararon- le marcaron la cancha al presidente, tras lograr el cambio de postura en cuanto a la pesca, ahora le hicieron saber al país que "producimos el 90% del gas, el 25% de la energía y el 50% de los dólares que ingresan al país", como para que le quede claro a Milei que plantearán batalla. El único gobernador patagónico que faltó al encuentro fue el de Santa Cruz.Claudio Vidal.

Como todas las provincias, Río Negro necesita asistencia de Nación y el gobernador está dispuesto a conseguirla en base a movimientos de piezas estratégicos y de a uno por vez. Sólo el tiempo podrá decir cómo saldrá la partida.