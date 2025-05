En Río Negro se votó poco, pero se habla mucho

En el mapa político de Río Negro, las elecciones en nueve municipios no movieron el amperímetro provincial, pero sí dejaron señales importantes sobre los equilibrios internos, las tensiones locales y los proyectos que se disputan el futuro, especialmente en la siempre relegada Línea Sur. En Jacobacci, el gobernador Alberto Weretilneck participó activamente y celebró que el intendente José Mellado recupere la presidencia del Deliberante, desde donde se impulsaba el rechazo al proyecto minero Calcatreu.

Juntos Somos Río Negro (JSRN) celebró en cinco de los nueve municipios que fueron a las urnas. No fue sorpresa, pero sí un alivio. Porque más allá del número -apenas el 5% del padrón provincial-, había en juego otra cosa: sostener la hegemonía territorial del oficialismo, en un contexto de grieta de cara a las legislativas de octubre.

La joya más disputada del domingo fue Ingeniero Jacobacci. No por la magnitud de los votos -escasos y reñido-, sino por el trasfondo político que arrastra. Juntos consiguió una victoria ajustada (1.191 votos a 1.052 para Unidos por Jacobacci) que le permite al intendente José Mellado reposicionarse en la pulseada contra el peronismo local, que hasta ahora ostenta la presidencia del Concejo Deliberante y resiste abiertamente el proyecto minero Calcatreu. Para el gobernador Weretilneck, la mina representa una de las pocas cartas fuertes para motorizar el desarrollo en una región crónicamente postergada, sin alternativas laborales sostenibles ni inversiones privadas relevantes. La victoria no zanja el conflicto, pero sí otorga oxígeno político al modelo que el gobierno provincial busca imponer en un territorio dividido.

El intendente Albino Garrone es peronista pero cercano a Weretilneck, integrante del Gran Acuerdo Rionegrino.Gran Acuerdo Rionegrino

El oficialismo también cantó victoria en Ñorquinco, Sierra Colorada, Pomona y Pilcaniyeu, aunque en este último sin competencia. En Darwin y Belisle se impuso la UCR, listas apoyadas por sus intendentes, Víctor Hugo Mansilla y Diego Agüero, ambos cercanos a la gestión de Weretilneck.

Del lado del PJ, el balance no es bueno. Solo triunfó en Godoy, aunque el triunfo no se puede calificar como genuino, ya que el intendente Albino Garrone sigue dentro del Gran Acuerdo Rionegrino, ese invento de geometría variable que le permitió a Weretilneck llegar a su tercer mandato con apoyo de sectores peronistas referenciados en Martín Doñate. El partido está unificado en papeles, pero aún sin conducción real, sin estrategia y con fisuras que se notan.

Uno de los datos políticos más relevantes fue la reaparición de María Emilia Soria en modo campaña. Viajó a Jacobacci, arengó con vehemencia, y ensayó un discurso con ambición provincial. “Tengo unas ganas enormes de transformar Río Negro”, dijo, sin ocultar que su mirada está puesta en 2027. Sin posibilidad de reelección en Roca, su bastión familiar desde 2003, la intendenta empieza a caminar una candidatura que ya no es secreta. Y el que regresa al pago es su hermano Martín, exministro de Justicia de la Nación y ahora diputado nacional.

La otra figura que buscó regresar al centro de la escena fue Arabela Carreras. Sin estructura ni aliados visibles, intentó meterse en la agenda con un mensaje dirigido a los docentes. Sí, a los mismos que despreció durante su gestión. Desde las redes, criticó que la antigüedad sea el único componente reconocido del salario y pidió que le escriban “para saber qué opinan”. La movida, más oportunista que genuina, dejó en claro que la exgobernadora busca reinsertarse en el debate público, de la mano del “Hacemos”, que tiene al cordobés Juan Schiaretti como máxima figura.

Finalmente, La Libertad Avanza, no puede hacer pie en Río Negro, más allá de la poderosa imagen del presidente Javier Milei. El partido quedó completamente ausente del mapa electoral, y dejó en evidencia su falta de representatividad real en el territorio. Internamente, el panorama no es bueno: la diputada nacional Lorena Villaverde, presidenta del partido, no logra construir liderazgo ni cohesionar a las distintas líneas. Su vínculo con el intendente de Allen, Marcelo Román -actual vicepresidente del espacio-, es distante. Las operaciones y los egos hicieron daño. Además, la presión para imponer a Enzo Fullone -Jefe del Distrito 20° de Vialidad Nacional- como candidato a diputado nacional, desplazando al abogado viedmense Damián Torres, revela una interna signada por el personalismo. Detrás de la empresaria, Julián Goinhex y Nahuel Piccoli Fortuny, más asociados a campañas sucias y maniobras mediáticas que a cualquier intento serio de construcción política.

Así está LLA, de un lado Lorena Villaverde con sus oscuros laderos Julián Goinhex y Nahuel Piccoli Fortuny, del otro Marcelo Román y ell abogado Damián Torres.

Las elecciones en estos nueve municipios no definieron nada a nivel provincial, pero dejaron al descubierto las tensiones que subyacen al poder político en Río Negro: el modelo extractivista que impulsa Weretilneck, las ambiciones latentes del peronismo roquense, los intentos desesperados de algunas figuras por no caer en el olvido y la fragmentación de una oposición que aún no encuentra el tono. El gobernador, de hecho, se vio obligado esta semana a ratificar públicamente que el Golfo San Matías será la puerta de salida del gas de Vaca Muerta, luego de que YPF abandonara el proyecto original de una planta terrestre de licuefacción. En su lugar, se confirmó la llegada del HIlli Episeyo y un segundo buque, el FLNG MKII, como parte del mismo consorcio entre Golar, Pan American Energy e YPF. Una apuesta de alto riesgo en términos ambientales y políticos, que vuelve a poner sobre qué tipo de desarrollo quiere y puede Río Negro.