Internaron a Victor Hugo Morales por una arritmia

Este domingo fue internado Víctor Hugo Morales producto de una arritmia cardíaca, y en la mañana de este lunes, tal como él mismo aseguró, ya se encuentra fuera de peligro y estable, pero deberá permanecer internado por precaución. Al aire de su programa por la radio AM 750 llevó tranquilidad a sus seguidores quienes notaron su ausencia:

"Hola, buen día. Es un día extraño. El día es precioso, fantástico, sin una sola nube. Pero estoy afuera de los temas porque estoy internado desde ayer y permaneceré así un par de días. Tengo una arritmia desde hace tiempo y, no sé si por estas épocas maradonianas tan especiales tuve algún percance y ayer amanecí mareado", reveló al aire través de una salida telefónica.

"Me trajeron a una clínica donde con enfermeras maravillosas, Natalia y Marlene, estoy siendo cuidado de forma estupenda, pero deberé quedarme 48 o 72 horas por precaución", explicó el conductor de 72 años. "Quería estar con ustedes un momentito para decirles qué es lo que pasa y para que no se preocupen y decirles que ya estoy bien", continuó.

También reconoció que la cautela con su estado tiene que ver con su trabajo, del que no suele descansar: "Hay una cuestión de observación y prudencia de no trabajar hoy, conocen mis hábitos y entonces me han reclamado que haga lo menos posible por lo menos esta jornada” dijo.