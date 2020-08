"Hasta donde hay que respetar un p... protocolo"

La noticia de la muerte de Solange Muse conmocionó a todo el país. La joven murió el pasado viernes en Córdoba a causa de un cáncer de mama y sin poder ver a su papá quien había viajado de Plottier y, por un hisopado "dudoso" que posteriormente dio negativo, no lo dejaron ingresar a la provincia.

Juana Viale quien supo desde su reemplazo a su abuela Mirtha Legrand instalar temas en la agenda mediática se mostró conmovida e indignada por lo sucedido. En La Noche de Mirtha (sábado 22 por El Trece) no pudo evitar las lágrimas y descargó su bronca ante semejante injusticia en tiempos de pandemia.

"Voy a tener que pasar a un tema que me parece de una injusticia y de una inhumanidad terrible. No puedo ni verbalizar lo que me produce", empezó Viale al referirse a lo ocurrido con Solange. "A ese papá le negaron la posibilidad de estar con su hija, que fue un pedido que hizo ella, para poder atravesar lo que a lo mejor no hubiese sido el último momento de su vida", dijo haciendo referencia a la carta que la chica había dejado escrita, de puño y letra, horas antes de su deceso.

"¿Hasta dónde uno tiene que respetar un put... protocolo que le niega a una persona la posibilidad de estar con su padre?", dijo la nieta de Mirtha, con lágrimas en los ojos. "Ella lo manifestó. ¿Y el derecho? Porque tenemos derechos que esta pandemia nos está sacando", siguió.

La conductora reveló que solo le salían insultos ante tanta impotencia y apuntó la incongruencia de que se haya pedido una medida especial para velarla. “¡Es ridículo que lo dejen velar a su hija y que no lo hayan dejado pasar antes! Por ahí, hoy podría estar acompañándola en su tratamiento", dijo refiriéndose al padre de la joven de 35 años, Pablo Muse.

Finalmente lanzó: "Me parece que es algo que lamentablemente tuvo una consecuencia muy negativa. Yo creo fehacientemente, porque tengo vínculos con mis padres y porque soy madre también, que un padre puede fortalecer un estado anímico”.