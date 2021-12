Detalles del encuentro entre Luciana y Redrado: "Te quiero pedir..."

Luciana Salazar siempre fue una de las figuras del espectáculo que mejor manejo de lo mediático ha tenido y sabe estar vigente. Sin embargo, el momento más explosivo sin dudas fue el enfrentamiento mediático y legal que tuvo y mantiene con Martín Redrado quien supo ser su novio durante siete años o quizás un poco más.

Ahora parece que es tiempo de paz y reconciliaciones, aunque usted no lo crea, ya que en pleno escándalo, el empresario decidió terminar con la polémica y pedirle a la blonda que se vean para hacer las paces, pero ella se negó; y es que, realmente no quiere saber nada con su ex, que tanto mal le hizo. Esta primicia la dio Paula Varela en "Intrusos", donde contó los detalles.

Ella lo tenía bloqueado de todos lados. Él la tenía bloqueada de todos lados menos de uno, que no me quiso decir. Me dijo: ‘Me encontré con Martín’. Se encuentran después de que este amigo le insiste. Tres o cuatro días después de la fiesta del “Pica” en el Palacio Duhau, un amigo en común que tienen le empezó a escribir a Luciana diciéndole que Redrado quería encontrarse con ella", comenzó a relatar Paula con lujos de detalles sobre la situación.

En esa misma línea agregó: "Ella primero dijo que no y, luego, que sí. Se encuentran una tarde en un departamento en la Capital Federal con este amigo en común. Llega Luciana, él ya estaba en el lugar. Llega un poquito sacada: le dice, ‘a vos te parece’, ‘me hiciste esto’, ‘me trataste de loca’. Le tira de todo. Él, mudo, callado, escuchaba. Se va de este encuentro, no llegan a nada"

Ante el asombro del resto de los compañeros la panelista siguió:

"Vuelve a insistir el amigo: ‘Te quiere pedir disculpas’. Este segundo encuentro fue con el amigo de vuelta en el mismo lugar, cuatro o cinco días después. Ya se habla más profundamente".

Y parece que por fin sucedió lo que seguro todo el entorno familiar estaba esperando:

"Martín toma la palabra y dice: ‘Con todo lo que pasó, yo te quiero pedir disculpas por todo lo que dije. Quiero vincularme con Matilda", agregó.

Seguramente ante el asombro y después de varios años de "malos tratos" por parte de Redrado, la rubia rememoró un mail que armó un escándalo y le confesó: "Te pido perdón. Luciana, ese mail lo mandé yo’". ¿Reconciliación en puerta?