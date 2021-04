El tremendo accidente de Lourdes Sánchez

Hace unos días, Lourdes Sánchez tuvo un terrible accidente en su casa previo a irse de vacaciones. Cuando iba bajando las escaleras, se resbaló y cayó unos escalones abajo. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud

“Me pegué un golpe tremendo. La verdad que estoy bastante bien. Me quedó doliendo la muñeca, la cadera, el tobillo… Pero estoy bastante bien”, comentó Lourdes para llevar tranquilidad a sus seguidores.

En Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito, contó el contexto de su caída: “Vino a raíz de una mini pelea con Pablito (Prada), viendo el tema del tamaño de la valija, y dije: ’no, yo voy a llevar una más grande´, estaba bajando las escaleras para buscar la valija y ahí, sácate, me comí toda la escalera. Estaba con medias y es muy resbalosa esa escalera”

“En un momento me asusté porque no paraba de caer y después me miré las muñecas porque pensé que me las había quebrado porque me dolían mucho, pero estoy sanita. Tengo moretones por todos lados, pero por suerte la saqué barata. Tengo un moretón tremendo en la cadera, pero nada más que eso”, agregó la bailarina.