Magalí Mora contó la verdad sobre su tormentosa relación

Magalí Mora estuvo en Tardes de Primera y contó a corazón abierto la difícil situación que vive desde hace unos años. La modelo anunció que está embarazada de cuatro meses de una nena y se lamentó al contar que al anunciarle a su expareja la noticia, él le pidió que abortara.

Mora reveló que al principio, la relación iba bien, hasta que comenzó a molestarle que se saque fotos, que muestre su cuerpo y vaya a la televisión. "Todo era un problema, yo salía a bailar y era todo un problema, así comenzó el maltrato", reveló. Incluso, le hacía mandarle fotos todos los días de sus partes íntimas para ver si estaba depilada.

Una vez separados, cuando supo del embarazo, decidió llamar al padre de su futuro bebé y él le dijo: ‘Pero vos estás loca, ¿cómo vamos a tener un hijo? Mirá como estamos, como nos llevamos... si lo vas a tener, lo tenés sola’”. A partir de ahí, solo recibió insultos: “Me dijo que lo tenga sola, que soy una hija de… Y me empezó a manipular con que si yo lo amaba de verdad, lo tenía que abortar”.

En un intento por hacerlo entrar en razón, se comunicó con sus exsuegros y su reacción la dejó atónita: “El padre de él me dijo: ‘Vos tenés que respetar la decisión de nuestro hijo, que él no quiere ser padre’; me decían que no soy digna de su familia, que no soy la mujer que tiene que tener su hijo”.

"Hoy que me saqué la venda, no quiero que mi hija tenga contacto con una persona así. Ni con mi ex ni con mis suegros. No quiero que tenga contacto con esa gente", dijo y concluyó: "No quiero que se críe en un contexto misógino".