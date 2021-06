Tras el derrumbe: “Estuvimos cerca de no contarla"

Nico Vázquez se quebró al hablar del derrumbe en Miami. Junto a Gimena Accardi, su esposa se hospedaban en el edificio donde ocurrió la tragedia. En un audio de WhatsApp contó cómo se salvaron a TN Show y otros medios, el actor rompió en llanto al recordar la forma en la que evitó morir en la tragedia: “Estuvimos cerca de no contarla”.

"Mando el mensaje para dar tranquilidad a todos los que se preocuparon. Todavía seguimos en shock. Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte y con una diferencia de seis segundos, se movió el ascensor y arrancó una polvareda muy fuerte. No entendíamos qué pasaba”.

Nico recordó que su mujer tenía mucha sangre: “Se hizo un silencio. Nos encontramos todos entre los escombros y los vecinos salieron a auxiliarnos. Estamos vivos de milagro”.

No entendían que era lo que ocurría, con el pasar de los minutos fueron entendiendo lo que estaba sucediendo: “Había autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla. Se escuchó un estruendo imposible de relatar porque no lo había sentido nunca en mi vida. Parecía un terremoto o un ataque", aseguró Vázquez, que se quebró cuando recordó que no podía verle la cara a Accardi. “Estábamos uno al lado del otro y teníamos una nube de polvo tan grande que no nos podíamos ver. Ahí es cuando Gime corre y se golpea la cabeza. Le sale como un huevo muy grande y eso me asustó”.