Nicole estuvo en Neuquén y navegó con Urcera en Mari Menuco

Aunque no esta oficializado, el romance entre la modelo Nicole Neumann y el millonario piloto rionegrino José Manuel Urcera es un hecho. El rumor empezó a sonar hace varios meses y aunque aún no hay fotos juntos, ellos empiezan a dar pistas, y por la cual se puede deducir que la ex lolita estuvo en Neuquén hace unos días, navegó junto con el piloto de Turismo Carretera en las aguas de Mari Menuco y hasta brindaron en una conocida bodega de Añelo donde ambos fueron invitados por su dueño.

Aprovechando el parate de la actividad automovilística nacional por las restricciones vigentes, el bicampeón del Turismo Nacional y uno de los protagonistas del TC, la categoría más popular del país, dejó la comodidad de Puerto Madero y se instaló en Neuquén con su padres, donde también disfrutó del crecimiento de su sobrino. Pero esas publicaciones en familia tuvieron un impasse, ya que ayer posteó en Instagram fotos navegando en Mari Menuco, con uno de sus amigos más cercano.

Casualmente, la modelo también hizo publicaciones en las que posó, muy abrigada por las bajas temperaturas que hubo en la región en los últimos días, arriba de una lujosa lancha con el inconfundible paisaje del Mari Menuco al atardecer, con la costa arcillosa de fondo.

Sólo hace falta husmear en las publicaciones de ambos para encontrar una innumerable cantidad de similitudes entre las fotos que ambos publicaron. Si bien no hay likes cruzados de ella a él o al revés, si se puede ver que uno de los amigos de Manu, que también estuvo navegando con la pareja en Mari Menuco, le puso el corazoncito a las publicaciones de Nikita.

La pareja, también mostró imágenes en una de las bodegas de El Chañar. La ex del futbolista de Vélez, Fabián Cubero, se fotografió junto con su amiga, Victoria Pascual una reconocida entrenadora de caballos de carrera, se puede reconocer por las barricas de fondo que se trata de la bodega Malma en El Chañar. También en el mismo lugar, pero con los inconfundibles viñedos de fondo, posó Manu en compañía de su dueño, Julio Viola, a quien agradeció por la visita.

El paseo de la modelo y conductora de TV por Neuquén ya finalizó, de acuerdo con lo que dejó ver en Instagram, al postear una foto desde la ventanilla de un avión en la que se veía el paisaje patagónico y el lago donde días antes navegó con su pareja.

El rumor de noviazgo entre la modelo y el deportista 12 años menor, comenzó en marzo. Sin embargo fue ella la que lo desmintió y aseguró que estaba "muy bien soltera". De todos modos ambos hicieron públicas pistas que dejan en evidencia que pasaron unos días juntos disfrutando de los encantos patagónicos.