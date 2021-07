¿Se reconciliaron Vicky Xipolitakis y Ottavis?

Si nos remontamos al año 2016, a la modelo y vedette Vicky Xipolitakis se la recuerda muy enomorada del ex diputado kirchnerista José Ottavis.

Fue un breve, intenso y mediático romance con el dirigente político que incluso los llevó a estar juntos en la mítica mesa de Mirtha Legrand. Quedó registradoen la memoria de muchos cómo aquel 20 de marzo del 2016, ella le acariciaba la nuca y el mentón sin cesar y el dirigente de La Cámpora intentaba relatarle a la diva cómo fue que nació el amor con quien fuera su futura mujer. Lejos de intimidarse, el político también se animó a besar y mimar sin límite a la vedette en la tradicional mesa.

Vicky y Ottavis juntos en la mesa de Mirtha

Mirá el video de ese momento:

https://youtu.be/KIefCswxBDI

Ahora bien, el tiempo pasó y esta semana surgió la versión de que la expareja se habría reconciliado.“Estaban de la manito, tipo novios. Hay que ver si es un touch and go o no", dijo una panelista televisiva.

"Fueron a cenar a un restaurante de Palermo, a una parrilla muy linda y muy conocida. Ella fue a la caja y dijo 'mándenme una cajita con vinos’. Él pago la cuenta y ella se llevó la cajita”.

Luego de que la periodista de espectáculos Majo Martino hiciera mención al encuentro de la pareja, la vedette salió a desmentir esa versión.

“Nada que ver, es una mentira absoluta. Lo que más me molesta es que alguien lo inventa y los portales sin chequearlo lo dan como un hecho”.

No tengo contacto hace años, es una mentira absoluta”, dijo la ex participante de MasterChef Celebrity.

Por ahora entonces, no hay confirmación de la reconciliación de una pareja que se mostró muy cariñosa durante un año en la televisión argentina.