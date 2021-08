Ha muerto Chiquito Díaz

Por andar esa huella, simplemente, ha muerto Horacio Chiquito Díaz. Se fue en La Pampa, en esa provincia en la que había nacido, y a la que había cantado siempre, estuviera donde estuviera. Esa voz desgarrada seguirá en los jirones de las nubes del cielo que es común a esas vastedades llanas y a este valle umbrío y cada vez más lleno de cemento, este Neuquén en el que vivió y donde nos conocimos.

Chiquito fue por aquí la pareja de Hilda López, y así lo conocí, cuando Hilda me invitó a trabajar en su programa “Noche Abierta”, que hacía entonces en LU19, La Voz del Comahue, cuando la radio estaba en la chacra, en la rotonda de las rutas 22 y 151.

Chiquito llevaba los discos, acompañaba, se aparecía con unas tiras de asado y una botella de vino. Era 1986 y fueron tiempos, después, del centro cultural Simón Bolívar, de una arrolladora acción artística enancada en la todavía incipiente nueva democracia argentina. Chiquito agarraba la guitarra y cantaba. A Neruda, a La Pampa, al Bardino.

Las noches eran largas, más largas que las de ahora. Siempre había amigos, distantes o cercanos. Y ese hombre, Chiquito, era como un puente. Desde los Ranquelinos hasta Magma, desde Sanampay a Daniel Viglietti. Por aquella casa del pasillo largo en la calle Juan B. Justo de una Neuquén que era y ya no es, pasó tanta gente y tantos asados que podría tranquilamente figurar en el libro Guinnes de los récords.

Cada tanto, alguna charla nos llenaba de silencio. No fueron muchas, pero sí, tal vez, suficientes.

De aquellos silencios me vienen ahora esos versos: “Por andar esta huella/repecho oscuro, /dejé tanto a mi espalda/ que ni me apuro. /Si de ser voy dejando, /me vuelvo arena, /como aquel río Salado/ que una vez fuera”.

Toda ida tiene una vuelta, estoy seguro.