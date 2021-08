Mariano Martínez y una nueva extraña aparición

Una vez más, Mariano Martínez fue noticia al subir nuevos videos a su cuenta de TikTok. Desde el usuario marianogm1111 publica clips bailando e incursionando en el canto, pero a los seguidores parece no gustarles mucho.

Hace unos meses, el actor fue duramente criticado tras haberse filmado cantando Crimen, de Gustavo Cerati. “Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que se van a seguir riendo, yo voy a seguir haciendo cosas, porque, sinceramente, a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, bendiciones y que tengan un buen día”, fueron sus palabras.

Ahora, todo el mundo en la red social estuvo hablando del último TikTok que subió en el que se lo puede ver en el auto escuchando la canción “Entre nosotros” de Tiago PZK y Lit Killah mientras hace poses y muecas con su rostro, en una especie de “beboteo”.

"Mariano Martinez":

"Mariano Martinez":

Por el video que publicó en TikTok

"Pensar que hace unos años el 99% de la población femenina hetero estaba enamorada de este tipo", "exacto, yo no me olvido todas enamoradas de este ser del mal periodo 2002-2008", "el nivel de vergüenza ajena que me produce esto por favor, es impresionante", fueron algunos de los comentarios.

Al ver la repercusión, el actor agradeció los mensajes y aclaró: “Gracias a todos los mensajes que me dejan hermosos, se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos. Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada”.