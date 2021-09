Brenda Gandini habló de los rumores de ruptura con Heredia

En las últimas semanas se instaló el rumor de que Brenda Gandini y Gonzalo Heredia no estarían atravesando su mejor momento como pareja y que, tras más de once años y dos hijos en común, habrían tomado la decisión de separarse por completo.

Los actores, que están llevando adelante la obra Desnudos, la cual también cuenta con la presencia de Sabrina Rojas y Luciano Castro, quienes sí anunciaron su ruptura hace algunos meses atrás, fueron entrevistados y consultados por sus situaciones sentimentales. Rojas aclaró que estaba contenta con su incipiente relación con el Tucu López, mientras que Gandini respondió a las "falsas" versiones: "Yo no me enteré... La verdad es que no (nos separamos). Está todo bien", contestó cortante.

Sin embargo, luego dejó entrever que algo raro está pasando en la pareja: "Por ahora no (nos separamos). Por ahora está todo bien".

Rodrigo Lussich habló de los rumores en Intrusos y dijo: "Hay versiones de que él se fue de la casa y que la cosa está picante. Que hay un tira y afloje. Pero públicamente la respuesta es que no están separados. Tal vez la están peleando, tratando de salvar la relación y por eso no quieren categorizar".