Rial muy duro contra la ficción de Suar: "Son de madera"

Definitivamente la nueva ficción de Pol-Ka que se estrenó por El Trece no está cosechando los resultados esperados. Tanto en los números de audiencia como en las críticas de los televidentes. Y como si fuera poco, al ex conductor de Intrusos no le gustó nada el trabajo que realizan los protagonistas de la tira.

En medio de tantas críticas que sufrió La 1-5/18 a solo una semana del estreno, se estrella con una feroz opinión: Jorge Rial disparó munición pesada contra la actuaciones y de la producción en general.

La novela fue acusada de "romantizar la vida en un barrio de emergencia" y de quitarle el verdadero dramatismo y los problemas reales que sufren los que viven en una villa.

Esta teoría, es sostenida por los mismos habitantes de esos barrios en emergencia:

En las villas las preocupaciones son comer y buscar la forma de conseguir un laburo o una changa, no si el curita es fachero o el nombre que le ponen al lugar.

Los altos porcentajes de rechazo en las redes pusieron el foco sobre dos de sus protagonistas: Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia.

"Hay una generación de actores que recién ahora descubrimos que son de madera"

Y redobló la apuesta y sus declaraciones:

"...por separado no eran evidentes, todos juntos no pasan desapercibidos. Es imposible no darse cuenta en algún momento lo inflados que estaban".

En otra publicación el periodista se hizo eco de lo que había escrito Heredia y se preguntó, de manera irónica, "¿Esto es cierto?". Rial conduce Argenzuela, un programa que va por Radio 10. El país que, según él, podría tener mejor ficción que la argentina.