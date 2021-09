Miguel Angel Solá y la TV basura

Miguel Angel Solá, argentino que reside en España, se destaca como actor y como crítico de la realidad y particularmente de los gobiernos de nuestro país, "su" país. Más allá de coincidir o no sobre este asunto de las figuras de la TV, hay un empujón importante para que reaparezcan actores y actrices en la TV, con producciones argentinas.

Sin detenerme a hablar sobre la calidad artística de los mismos, como producción en estos momentos de tratar de sacar la cabeza del pozo, me parece que deberíamos ser (también) solidarios con esta etapa. El arte sobrevive a todas las pandemias, guerras, crisis, etc, sufriendo lo que de ello se desprende, por eso me parece bueno "tirar" unas palabras de solidaridad para los compañeros que la están remando. Las figuras que señala como "basura", son apoyadas por una importante cantidad de tele espectadores, y son la ventana por donde ( a veces) aparecen los que buscan laburo, visibilidad, sostén. Es decir: la TV es la ventana por donde asoma la realidad de una sociedad que hoy está en profunda crisis en todos los sentidos.

Hay gente que come salteado, empresarios que se llenan los bolsillos y políticos que miran para otro lado y artistas que rasguñan una cámara para decir: estoy vivo. ¿No será que llegó el momento de señalar, acompañar, ayudar y alentar a los que sí hacen lo imposible para seguir adelante con el sueño de cambiarlo todo? Ni las Mirtas, ni las Susanas, ni los Tinellis, podrán torcer el rumbo de una sociedad que quiere y necesita el cambio. Es más, las mediciones en la TV hablan a las claras que no hay mucho más margen para que sobrevivan porque ya entraron en el proceso del cambio: no los van a ver ni sus parientes. Solo hay que esperar. Por último: no somos un país de imbéciles por culpa de la TV, ni todos ni por ella. Nos quedamos aquí para algo, si sirve o nó, la historia lo dirá.