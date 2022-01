La prueba que confirma que Manu Urcera y Eugster se conocían

El escándalo sigue después de que se conocieron unos supuestos chats que probarían la infidelidad de Manu Urcera a Nicole Neumann. El piloto habría entablado conversaciones una joven oriunda de la Patagonia con quien habría coordinado un encuentro en Año Nuevo.

Luego de que Melina Eugster saliera a hablar, el piloto le respondió con una carta documento que obligó a la promotora a pedir disculpas públicas donde aseguró que "ella pensó que estaba hablando con Manu".

“Lo primero que hice cuando me llegó fue comunicarme con mi abogada para preguntarle. A mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, no lo quise hacer”, expresó la modelo en diálogo con Intrusos. “A mí me escribió una persona que se hacía pasar por él. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él”, agregó.

Sin embargo, en las últimas horas apareció una foto que podría cambiarlo todo: la imagen fue tomada en 2016 en la capital de Río Negro y puede verse al piloto y la promotora junto a otras personas. ¿Qué dirá Manu ahora?