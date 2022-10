Por qué L-Gante cruzó tan feo a Mirtha Legrand

El creador de la cumbia 420 no tuvo reparos en decirle en la cara lo que pensaba a la diva de los almuerzos en la televisión, Mirtha Legrand. Se lo vio tenso y sin tapujos durante el inicio del programa de este fin de semana, “La Noche de Mirtha”. Y la razón, se explicó después estuvo relacionada con algo íntimo y que nació antes que se prendieran las cámaras, pero lo que se vio al aire no tuvo desperdicios.

Es que la diva de la tevé arrancó el programa hablando de hijos e hijas, en principio con Roberto García Moritán sobre Ana, la bebé que tuvo con Pampita Ardohain. En medio de esa charla, saltó L-Gante con un destemplado: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Lo dijo en serio y con ganas de seguir y hasta levantarse de la mesa, si seguía la discusión. Ella trató de disimular el momento aduciendo que fue un comentario afectivo: "No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro". Él seguía con ganas de quemar las naves y acotó: “A mí no me gustan esos chistes".

Luego salió al cruce Ileana Calabró para “salvar la situación” y continuó el desarrollo del programa.

Pero fue ella quien en otros programas de televisión indicó que todo comenzó antes del inicio de la mesa, cuando Mirtha le preguntó al cantante cómo se llamaba su hija y éste le contestó “Jamaica”. L-Gante quedó “enganchado mal con el comentario de “pobrecita”, relató Calabró.

Y también contó que fue la madre del cantante de cumbia quien aplacó los ánimos desde afuera de las cámaras con gestos de que no se “enroscara” con el mal humor y aprovechara la oportunidad de estar ahí para promocionar su carrera artística.