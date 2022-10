Maxi López, furioso al ver el vivo de Mauro Icardi con sus hijos

Mauro Icardi hizo un vivo en Instagram y despotricó contra todos. Durante la transmisión, el futbolista expuso ante la cámara al hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara, Valentino, y aparentemente el ex de la mediática habría puesto el grito en el cielo.

Según contó el periodista Juan Etchegoyen en A la Tarde, Maxi López estaría furioso por la exposición de sus hijos en medio de un conflicto mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

"Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿Cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. Me dijeron que está furioso", contó Juan.

Cabe mencionar que previo al vivo de Icardi, Valentino compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde trató de "payaso" a L-Gante, quien está vinculado sentimentalmente con Wanda.

Ante esto, Mauro declaró: "Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar"