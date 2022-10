Sobreseyeron al policía que hirió a Chano de un balazo

El juez Julio Andrés Grassi, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, dictó el sobreseimiento total del policía bonaerense Facundo Amendolara (29), quien baleó a Santiago Chano Moreno Charpentier la noche en la que el músico sufrió un brote psicótico.

De esta manera la causa queda archivada por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial" que se había iniciado en su contra tras el episodio que mantuvo con el exlíder de la banda Tan Biónica, indicó Télam. Y agregaron que la familia de Chano no se opuso al pedido.

El sobreseimiento había sido solicitado al juez por el fiscal de la causa, Alejandro Irigoyen, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de ese departamento judicial, al considerar que el policía disparó cuando "Chano" (41) intentó atacarlo con un cuchillo en medio de un presunto brote psicótico.

En su declaración, Amendolara refirió que "no era su intención agredir, ni lesionar" a Moreno Charpentier, "pero tuvo que hacerlo para salvar su propia integridad física, habiendo esperado hasta último momento para defenderse". "Con el riesgo altísimo de ser alcanzado por una de las estocadas que, cada vez más cerca, le asestaba Moreno Charpentier, totalmente fuera de sí, siendo que lo único que tenía para defenderse era su arma reglamentaria, ya que no disponía de ningún arma alternativa al arma de fuego, y si no obraba, iba a ser ciertamente gravemente herido o directamente iba a morir por el desaforado ataque", expresó el policía en su declaración presentada el pasado 26 de julio.