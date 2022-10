Qué le pasó a Lali Espósito que no viene a Neuquén

Lali Espósito no vendrá este fin de semana a Neuquén ni tampoco a la ciudad chubutense de Trelew, según anunció en su cuenta oficial de Twitter. Ambos shows se postergaron para el 6 de noviembre y para el 8, respectivamente. Las entrabas serán válidas y en caso de no poder asistir, se reembolsarán los valores, según se encargó en aclarar la joven cantante.

En su cuenta oficial de Twitter, Lali anunció este miércoles que sufre “un cuadro muy heavy (ya inrremable) de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas! Quiero darles lo mejor...".

Ya en algunos programas de espectáculos se había anticipado el estado de salud –relacionado con una gripe fuerte- que estaba sufriendo la artista y que había causado alguna preocupación en sus seguidores y seguidoras.

En otra comunicación, la Espósito aclaró que "por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar...Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor".