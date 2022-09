Estefi Berardi, indignada contra Lali : "no me conocés y ..."

Estefi Berardi no se rinde en su cruce mediático con Lali Espósito. No conforme con las críticas que recibió en las redes sociales, la influencer redobló la apuesta y aseguró que le molestó una frase en particular del tuit que le dedicó la cantante.

La panelista de LAM dio una nota para Intrusos y habló sobre la polémica que se generó por la noticia falsa que dio al aire de Mañanísima. "¿Cómo tomaste las críticas que cayeron en vos por el audio de Lali?", le preguntó Alejandro Guatti, cronista del ciclo de América TV.

"Me encanta que me critiquen, lo disfruto", respondió Estefi. "¿También te reíste y disfrutaste de la respuesta de Lali?", indagó el periodista. "Lali es una genia... me sorprendió mucho, nunca en mi vida me imaginé que me iba a cruzar con Lali, que fue sin buscarlo, por un error mío que me hice cargo y dije que yo me la mandé", dijo Berardi.

Y agregó: "Lali no destruye a nadie, se mató de la risa. Le pediré disculpas a Lali mil veces si la ofendí. Era una pavada la verdad... si bien fue un error mío. Lo que sí me molestó fue el final, cunado ella se ríe, me molestó lo que puso al final, por eso le contesté con la mejor y con respeto".

Recordemos que sobre el final de su mensaje, la intérprete pidió más responsabilidad a la hora de informar: "Después de reírme me preocupó pensar que haya gente que 'informe' así... Media pila, che (me sigo riendo ahora...)".

Ante esta frase, Berardi se sintió atacada y dijo que no podía meterse con su trabajo de esa manera. "Por un error que, en el momento me di cuenta y me retracté en el mismo momento, no te podés meter con mi trabajo porque no me conocés y soy buenísima en lo que hago", sentenció picante la angelita.