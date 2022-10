Lo que faltaba: L-Gante dice que el novio de su ex estaba “enfierrado”

No es alocado pensar que el círculo enfermizo que componen L-Gante, su exnovia Tamara Báez y Despre, puede terminar muy mal. Es que no sólo se han registrado amenazas mediáticas, el supuesto intento de incendio de un auto, sino también la detención por portación de armas de la actual pareja de Báez. Esta semana, Javier Desprebiteris, conocido popularmente como Despre, fue detenido cuando se le halló un arma de guerra sin ningún tipo de documentación que lo habilitara a tenerla.

En su descargo, Despre señaló ante la fiscalía de turno que “esa pistola la tenía porque L-Gante y su mano derecha, el Oso, lo vienen amenazando y le incendiaron un auto”, según señaló la periodista Pampa Mónaco.

Pero el creador de la Cumbia 420 salió a los medios a denunciar que Despre "se sacó fotos en la casa de mi hija enfierrado". Visiblemente indignado, contó en un móvil de “A la tarde”, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV, sostuvo que “están buscando cámara y atención estos pibes", señaló. Y agregó: "Si andás con eso, te la tenés que bancar. Sabés las cosas malas hacia donde te llevan. Ya es una payasada lo que están haciendo, que yo tengo la culpa de todo".

"Me tengo que mantener al margen, porque supuestamente soy un violento y no me puedo acercar, no puedo hacer nada; pero ellos quieren dar un ejemplo...", continuó. Y aseguró que antes de la detención de Despre, no tenía nada en su contra y que incluso lo había llamado por teléfono para decirle que apoyaba su relación con Tamara, incluso su abogado Alejandro Cipolla contó que tienen pruebas de la conversación que tuvo lugar el último 17 de octubre.

E hizo referencia a la foto que Despre se había sacado en la casa en la que Tamara y L-Gante convivían. "¿Qué van a decir de esa foto? ¿Qué le implantaron el arma esa también? Porque está tapado con un emoji, pero si uno hace zoom se ve un arma de similares características a la que fue secuestrada", destacó el letrado.