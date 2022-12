Una cargada de Cazzu en México terminó muy mal

La artista Cazzu vive una relación especial con México en la actualidad. Además de estar en pareja con el popular cantante Christian Nodal, se encuentra en el país azteca realizando una gira por distintas ciudades. Claro que la fecha resultó más que particular ya que Argentina se enfrentó al Tri el pasado sábado en el Mundial Qatar 2022 con resultado exitoso para la Albiceleste de Lionel Messi.

La cantante se animó a ironizar con el triunfo de su país que finalmente clasificó a octavos de final. Sin embargo, esto no cayó de buena manera en el público que asistió a su show y le costó remontar la situación. A través de un video que se filmó desde el campo de su recital, se muestra la incomodidad de la artista que no consiguió la complicidad de sus fans.

Cabe recordar que finalmente México fue eliminado en la fase de grupos de Mundial Qatar 2022, algo que significó un fracaso deportivo. Además de la rivalidad con Argentina, Cazzu no pudo hacer el chiste que pretendía. "Están tristes porque perdieron, ¿no?", comenzó la artista. Ante el abucheo generalizado, buscó llevar calma: "No, loco. Aguante México, ¿qué onda? El que no banca a la Selección de México, no salta, eh. El que no salta es de Argentina, no de México".

CAZZU DICIENDOLE A MEDIO MEXICO "ESTAN TRISTE PORQUE PERDIERON" JAJAJAJA REINA pic.twitter.com/86jIqeGny2 — sofi (@lalibydiva) November 28, 2022

Además, en el clip se escuchan algunos insultos por lo que dijo, Cazzu decidió cambiar la canción siguiente para que puedan saltar. "Los mexicanos orgullosos de México van a saltar bien arriba, que se escuche hasta Qatar", completó mientras arrancaba el tema.

A los pocos minutos, la amiga de Bizarrap volvió a mostrarse arrepentida por su burla a México: “Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual”. Finalmente, la joven pudo terminar su show y continuar su gira de gran manera por el paíz azteca.