El hermano de Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara

Hace unos días, Guido Icardi, hermano del futbolista, rompió el silencio y lanzó mensajes muy fuertes contra Wanda Nara desde las redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, el hermano del futbolista del Galatasaray compartió una foto de la mediática con durísimas palabras: "Que asco de ser vivo", dijo.

A los minutos de publicar la primer historia, con una foto de Wanda sin retoques estéticos, la borró, y aseguró luego en otra: “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”.

Después subió otra historia a la red social, reafirmando lo que piensa: "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".

Lo cierto es que este viernes, Guido Icardi volvió a la carga contra Wanda con otro tremendo mensaje en Instagram: "Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber".

Recordemos que Guido Icardi, irrumpe en las redes sociales con tremendos mensajes defenestrando a su ex cuñada Wanda Nara justo cuando la rubia decidió mostrarse públicamente con L-Gante dejando claro que su separación del futbolista es un hecho.